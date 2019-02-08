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Сборная Украины проиграла Польше на турнире в Броварах

Сегодня, 21:09

Украинские хоккеисты пропустили от соперника пять шайб, а забросили одну

Украинцы дважды уступили полякам
Украинцы дважды уступили полякам. Фото: uhl.com.ua
Сборная Украины проиграла Польше на турнире в Броварах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd3/bc0/5c5dd3bc0741f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd3/bc0/5c5dd3bc0741f.jpg Хоккей Украинские хоккеисты пропустили от соперника пять шайб, а забросили одну

Национальная сборная Украины по хоккею проиграла второй подряд матч команде Польши в рамках международного товарищеского турнира в Броварах.

Уже в первые 6 минут матча украинцы пропустили трижды и практически лишились шансов на успех. Под конец стартового игрового отрезка поляки забросили и четвертую шайбу, что вынудило в перерыве главного тренера сборной Украины Андрея Срюбко выпустить Кирилла Кучера вместо Никиты Гордюшина на вратарскую позицию.

Во втором периоде поляки забросили пятую шайбу, на что украинская команда ответила только в заключительном игровом отрезке голом Тимура Гриценко, сыгравшего на добивании после своего же броска.

Победа Польши со счетом – 5:1. Напомним, что вчера сборная Украины проиграла полякам в серии послематчевых буллитов.

Последний матч на турнире в Броварах сборная Украины сыграет в воскресенье, 10 февраля, против команды Румынии.

Ранее мы писали, что легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко.

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Тег хоккей, сборная Польши, сборная Украины по хоккею

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