Сборная Украины проиграла Польше на турнире в Броварах
Украинские хоккеисты пропустили от соперника пять шайб, а забросили одну
Национальная сборная Украины по хоккею проиграла второй подряд матч команде Польши в рамках международного товарищеского турнира в Броварах.
Уже в первые 6 минут матча украинцы пропустили трижды и практически лишились шансов на успех. Под конец стартового игрового отрезка поляки забросили и четвертую шайбу, что вынудило в перерыве главного тренера сборной Украины Андрея Срюбко выпустить Кирилла Кучера вместо Никиты Гордюшина на вратарскую позицию.
Во втором периоде поляки забросили пятую шайбу, на что украинская команда ответила только в заключительном игровом отрезке голом Тимура Гриценко, сыгравшего на добивании после своего же броска.
Победа Польши со счетом – 5:1. Напомним, что вчера сборная Украины проиграла полякам в серии послематчевых буллитов.
Последний матч на турнире в Броварах сборная Украины сыграет в воскресенье, 10 февраля, против команды Румынии.
Ранее мы писали, что легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины проиграла Польше на турнире в Броварах". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"