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Сборная Украины проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею

29 апреля, 18:49

Наши хоккеисты во втором туре чемпионата мира в Дивизионе 1В уступили полякам со счетом 3:7

Сборная Украины забила три шайбы в ворота Польши, но проиграла
Сборная Украины забила три шайбы в ворота Польши, но проиграла. Фото: uhl.com.ua

Сборная Украины по хоккею проиграла и второй матч на чемпионате мира в Дивизионе 1В. В понедельник наши хоккеисты уступили полякам со счетом 3:7. Ранее в первом туре ЧМ Украина проиграла Японии со счетом 2:3. Таким образом, после двух туров в пассиве нашей команды два поражения. Если сборная Украины и дальше продолжит в такою ключе, то рискует опустится в низший дивизион.

Напомним, помимо сборных Украины и Польши, за единственную путевку во второй по силе дивизион сражаются национальные команды Эстонии, Японии, Голландии и Румынии. На повышение в классе надежд уже нет, остается борьба за выживание.

1 мая сборная Украины сыграет с командой Голландии, 2 мая с Румынией, 4 мая – с хозяевами турнира эстонцами.

Украина – Польша 3:7 (1:2, 1:4, 1:1)

Напомним, что ранее юниорскую сборную Украины понизили в классе после пяти подряд поражений на чемпионате мира. Наша команда U18 проиграла все матчи чемпионата мира Дивизиона 1А и понизилась в Дивизион 1В.

Как сообщалось ранее, звезда сборной Канады Сидни Кросби отказался ехать на чемпионат мира по хоккею. Нападающий "Питтсбурга" решил отдохнуть вместо поездки на мировое первенство.

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Тег хоккеисты, чемпионат мира, сборная Украины по хоккею

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Сегодня|Спорт

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