Сборная Украины сыграет два матча против чемпионов Беларуси

Национальная команда по хоккею сыграет два спарринга против минской "Юности" в рамках подготовки к чемпионату мира

Сборная Украины по хоккею. Фото: uhl.com.ua

Национальная сборная Украины по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе IB проведет два товарищеских матча против чемпиона Беларуси – минской "Юности". Поединки пройдут 20 и 21 апреля в Минске на "Чижовка-Арене". Начало матчей – в 17:30 и 16:00 соответственно.

"Юность" на прошлой неделе вернула себе звание чемпиона Беларуси, в пяти матчах в финале обыграв гродненский "Неман".

Напомним, что 16 апреля сборная Украины проведет контрольный матч против сборной клубов УХЛ, который состоится в Дружковке. Начало – в 18:30. Прямая трансляция матча сборная Украины – сборная клубов УХЛ будет доступна на телеканале Xsport.

Отметим, что соперниками сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе IB станут команды Японии (28 апреля), Польши (29 апреля), Голландии (1 мая), Румынии (2 мая) и Эстонии (4 мая).

Напомним, что несколько дней назад "Донбасс" в седьмой раз стал чемпионом Украины по хоккею. В финальной серии плей-офф команда Сергея Витера обыграла "Днепр" со счетом 4:1. Интересно, что первый поединок финальной серии, который прошел в Дружковке, "Донбасс" проиграл, а затем выиграл четыре матча кряду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины сыграет два матча против чемпионов Беларуси". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , uhl.com.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.