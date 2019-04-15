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Сборная Украины сыграет спарринг со сборной Украинской хоккейной лиги

Сегодня, 19:58

Матч состоится 16 апреля в Дружковке, на лед выйдут хоккеисты сборной Украины и команда лучших игроков УХЛ

Сборная Украины сыграет спарринг с командой УХЛ 16 апреля
Сборная Украины сыграет спарринг с командой УХЛ 16 апреля.

16 апреля в 18:30 на ледовой арене "Альтаир" в Дружковке впервые сборная Украинской хоккейной лиги сыграет контрольный матч с национальной командой Украины. Этот поединок подопечные Андрея Срюбко проведут в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1В, который пройдет в эстонском Таллине.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 28 апреля по 4 мая, а соперниками украинской команды станут сборные Эстонии, Японии, Румынии и Нидерландов.

Все сборы от матча поступят в Фонд развития детского творчества города Дружковка. В прямом эфире поединок национальной сборной Украины и сборной клубов УХЛ покажет телеканал Xsport.

Состав сборной клубов УХЛ на контрольный матч:

Вратари: Сергей Костенко, Максим Дуве (оба – "Донбасс")

Защитники: Юрий Сильницкий, Андрей Григорьев, Александр Александров, Кирилл Фроленко, Александр Воронин (все – "Донбасс"), Филипп Матвиенко ("Днепр"), Павел Таран, Михаил-Максим Ядловский ("Белый Барс").

Нападающие: Илья Коренчук, Артем Пуголовкин, Максим Разумов, Александр Костиков, Владислав Луговой, Денис Мостовой, Андрей Денискин (все – "Донбасс"), Кирилл Бондаренко, Иван Дунаев, Руслан Ромащенко (все – "Днепр"), Иван Савченко, Алексей Ворона ("Кременчук"), Юрий Качан ("Белый Барс"), Владимир Чердак, Никита Олейник (МХК "Динамо")

Главный тренер: Сергей Витер

Состав национальной сборной Украины:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Кирилл Кучер ("Белый Барс")

Защитники: Александр Боевых, Всеволод Толстушко (оба – "Кременчуг"), Кирилл Жовнир, Дмитрий Игнатенко, Владимир Романенко (все – "Донбасс"), Станислав Ордынский ("Ледяные Волки"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Игорь Мережко ("Летбридж Харрикейнз", WHL, Канада)

Нападающие: Тимур Гриценко ("Кременчуг"), Севастьян Карпенко, Виталий Лялька, Вадим Мазур (все – "Донбасс"), Никита Коваленко ("Днепр"), Сергей Бабинец (МХК "Гуменне", Словакия), Никита Буценко ("Заглембе", Польша), Владислав Гаврик ("Михаловце", Словакия), Дмитрий Даниленко ("Саус Шор Кингс", NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – "Стяуа", Румыния), Александр Пересунько ("Бостон Jr. Брюинз", NCDC, США), Владислав Куцевич ("Белый Барс")

Главный тренер: Андрей Срюбко

Напомним, что несколько дней назад "Донбасс" в седьмой раз стал чемпионом Украины по хоккею.

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Тег товарищеский матч, сборная Украины по хоккею, УХЛ

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Источник:

uhl.com.ua

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