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Сборную Украины понизили в классе после пяти подряд поражений на чемпионате мира

Сегодня, 19:23

Юниорская сборная Украины проиграла все матчи чемпионата мира Дивизиона 1А и понизилась в Дивизион 1В

Сборная Украины проиграла Норвегии и понизилась в классе
Сборная Украины проиграла Норвегии и понизилась в классе. Фото: uhl.com.ua

Во французском Гренобле состоялся заключительный тур юниорского чемпионата мира в Дивизионе 1А. Ранее украинская команда трижды уступила соперникам в основное время, однако смогла завоевать один турнирный балл в матче против французов. Сегодня соперником нашей сборной стали сверстники из Норвегии.

Уже в первом периоде норвежцы открыли счет благодаря результативным действиям Сэндера Фроберга, поразившего ворота украинцев на 10-й минуте матча. В начале второй двадцатиминутки нападающий Святослав Тимченко с передачи Алексея Болотина вернул статус-кво в поединке, однако под конец второго периода команда Норвегии снова вышла вперед – гол в активе Филипа Граната.

В решающем временном отрезке на 42-й минуте матча Богдан Середницкий с ассиста Болотина снова добыл для украинцев шанс побороться за сохранение прописки в Дивизионе IA и сравнял счет встречи. Украинским хоккеистам удавалось весь период сдерживать соперников, но на последних секундах игры Маттиас Бренне Хальворсен таки сумел поразить ворота Назария Сушака и вырвать победу для своей команды в основное время.

Таким образом подопечные Олега Тимченко потерпели пятое поражение на мировом первенстве, и в следующем сезоне будут выступать в Дивизионе IВ.

Норвегия U18 – Украина U18 3:2 (1:0; 1:1; 1:1)

Шайбы: 1:0 Фроберг (Гранат – больш.), 09:47. 1:1 Тимченко (Болотин, Матусевич), 27:51. 2:1 Гранат (Энгебратен, Хальворсен – больш.), 38:55. 2:2 Середницкий (Болотин больш.), 41:34. 3:2 Хальворсен (Локкеберг, Фроберг), 59:53.

Украина U18: Сушак (Сердюк); Кругляков – Будько, Матусевич – Панков, Ратушный – Сысак, Евтухов – Остапюк; Абаджян – Дуюн – Середницкий, Тимченко – Борисов – Болотин, Попережай – Садовиков – Чиканцев, Панченко, Брага.

Напомним, что ранее в апреле "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".


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Тег хоккеисты, чемпионат мира, сборная Украины по хоккею

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Источники:

Сегодня|Спорт , uhl.com.ua

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