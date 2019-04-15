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Сборную Украины разгромили на чемпионате мира

Сегодня, 16:30

После минимального поражения от Франции наши хоккеисты были разбиты датчанами

Юниорская сборная Украины по хоккею
Юниорская сборная Украины по хоккею. Фото: Facebook

Сборная Украины по хоккею проиграла и второй матч юниорского чемпионата мира в Дивизионе IA, который в эти дни проходит во французском Гренобле. После поражения от хозяев льда французов в овертайме, которое наша команда потерпела накануне, в понедельник она была разгромлена датчанами – 2:6. 

Начало матча вышло удачным для команды Олега Тимченко: уже на 5-й минуте при игре в большинстве ей удалось открыть счет – отличился защитник Денис Матусевич. Однако в дальнейшем все у украинцев пошло наперекосяк - они только и успевали доставать шайбу из своих ворот. 

Чемпионат мира U-18. Дивизион IA. 2 тур

Дания - Украина – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

0:1 - Матусевич (Середницкий – бол.) – 04:24,

1:1 – Нильсен (Хансен, Йенсен) – 07:24,

2:1 – Альмквист (Брендберг, Йенсен – бол) – 15:07,

3:1 – Дидриксен (Галби) – 22:49,

4:1 – Попович (Йенсен – бол.) – 24:20,

5:1 – Альмквист (Попович) – 33:19,

5:2 – Тимченко (Целогородцев) – 34:01,

6:2 – Хансен (Рубенак) – 36:54,

Вратари: Ниссен – Сердюк (Сушак, 24:39).

Украина: Сердюк (Сушак);Будько – Кругляков, Евтухов – Матусевич, Ратушный – Сысак, Остапюк – Панков; Тимченко – Брага – Целогородцев, Дуюн – Середницкий – Чиканцев, Панченко – Попережай – Абаджян, Садовиков – Болотин – Борисов.

Далее наша команда сыграет с Казахстаном (17 апреля), Германией (18 апреля) и Норвегией (20 апреля). В топ-дивизион чемпионата мира выйдет две лучшие команды группы. Но наши шансы стать одним из двух счастливчиком теперь стали призрачными.

Напомним, на днях  "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".

Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

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Тег хоккей, сборная Украины по хоккею

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xsport.ua

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