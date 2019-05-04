Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Сборные Казахстана и Беларуси вышли в топ-дивизион чемпионата мира по хоккею

4 мая, 19:54

Итоги мирового первенства в группе А первого дивизиона

Казахстан повышается в классе
Казахстан повышается в классе. Фото: Instagram

Завершился чемпионат мира по хоккею Дивизионе I группа А. По регламенту, здесь выступают шесть команд – две лучшие пробиваются в топ-дивизион. В этом сезоне повышение в классе заработали сборные Казахстана и Беларуси, сделав это досрочно.

Турнирная таблица группы А после четырех туров: Казахстан – 11 очков, Беларусь – 10, Южная Корея – 6, Словения, Литва, Венгрия – по 3. Команда, которая понизится в классе, определится в последнем туре, где сыграют: Казахстан – Венгрия, Беларусь – Южная Корея и Словения – Литва.

Напомним, что чемпионат мира в топ-дивизионе пройдет с 10 по 26 апреля в словацких Братиславе и Кошице. Там сыграют 12 команд. В первой группе - Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания; во-второй - Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

Напомним, что сборная Украины по итогам чемпионата мира по хоккею сохранит место в Дивизионе 1В. Наша команда за тур до финиша турнира гарантировала себе предпоследнее место в турнирной таблице, чего достаточно для сохранения прописки в третьей по силе лиге.

 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег хоккей, сборная Беларуси, сборная Казахстана, чемпионат мира по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость " Сборные Казахстана и Беларуси вышли в топ-дивизион чемпионата мира по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Украинцев предупредили об очередной автомобильной афере

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

В чем польза бега для мужчин?

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Бег несет мужчинам большую пользу

Документалка про менструацию получила Оскар

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд

Сегодня, 10:15

На Хайден Панеттьери поднял руку актер Брайан Хикерсон. Его упрятали за решетку и выпустили под залог в 50 тысяч долларов

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Сегодня, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

2 мая, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

2 мая, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Присоединение Беларуси к РФ: Лукашенко расставил точки над «і»

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка