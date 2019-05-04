Сборные Казахстана и Беларуси вышли в топ-дивизион чемпионата мира по хоккею

Итоги мирового первенства в группе А первого дивизиона

Казахстан повышается в классе. Фото: Instagram

Завершился чемпионат мира по хоккею Дивизионе I группа А. По регламенту, здесь выступают шесть команд – две лучшие пробиваются в топ-дивизион. В этом сезоне повышение в классе заработали сборные Казахстана и Беларуси, сделав это досрочно.

Турнирная таблица группы А после четырех туров: Казахстан – 11 очков, Беларусь – 10, Южная Корея – 6, Словения, Литва, Венгрия – по 3. Команда, которая понизится в классе, определится в последнем туре, где сыграют: Казахстан – Венгрия, Беларусь – Южная Корея и Словения – Литва.

Напомним, что чемпионат мира в топ-дивизионе пройдет с 10 по 26 апреля в словацких Братиславе и Кошице. Там сыграют 12 команд. В первой группе - Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания; во-второй - Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

Напомним, что сборная Украины по итогам чемпионата мира по хоккею сохранит место в Дивизионе 1В. Наша команда за тур до финиша турнира гарантировала себе предпоследнее место в турнирной таблице, чего достаточно для сохранения прописки в третьей по силе лиге.

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