Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Седьмой тур Украинской хоккейной лиги: анонс и прогноз поединков

5 октября, 13:34

Сумеет ли "Кременчук" добыть седьмую победу подряд, харьковчане не проиграть белым "кошкам", а "Донбасс" одолеть "волков"

Анонс матчей 7 тура УХЛ

Анонс матчей 7 тура УХЛ / Фото: uhl.com.ua

В этот уикенд в чемпионате Украины по хоккею проходят поединки седьмого тура – Украинской хоккейной лиги.

Турнирная таблица УХЛ:

КомандаИВВОВБПБПОПЗШПШО
1Кременчук660000035618
2Днепр6410001331014
3Донбасс520001223147
4Белый Барс52000039156
5Ледяные Волки611000415305
6МХК Динамо60000158481

5 октября 14.00 "Кременчук" – "Днепр"
Букмекеры: 2.15 – 4.40 – 2.60

На арене "Айсберг" состоится центральный матч. В прошлом поединке, которые состоялся 19 сентября (в рамках второго тура) в Херсоне, победу одержали кременчужане со счетом 3:2. Тогда основные события матча развернулись во второй половине третьего периода. На данный момент две команды занимают первое и второе место в турнирной таблице УХЛ.

Реклама

5 октября 15:50 МХК "Динамо" – "Белый Барс"
Букмекеры: 6.50 – 6.45 – 1.30

На арене "Салтовский лед" хоккейный клуб "Динамо" примет команду из Белой Церкви "Белый Барс". Судя по позиции в чемпионате, то безоговорочными лидерами в этой встречи являются "кошки". К тому же, у себя дома, во втором туре, "Белый Барс" одолел харьковчан со счетом 6:2. Стоит отметить, что в прошлом туре, динамовцы добыли свое первое очко, уступив в овертайме "Ледяным Волкам" 3:4, а "Белый Барс" был бит "Кременчуком" – 5:1. На сегодняшний момент динамовцы занимают последнею строчку в таблице, а белоцерковчане, с минус одной игрой, – четвертые.

6 октября 17.00 "Донбасс" – "Ледяные Волки"

В тренде
ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в Instagram

На арене "Альтаир" в Дружковке состоится завершающий матч седьмого тура, в котором "Донбасс" примет "волков". Команда Сергея Витера продолжает подготовку к матчам Континентального кубка и ведет борьбу за чемпионство в Украинской хоккейной лиге.

Стоит отметить, что в первой игре нового сезона, дончане в Киеве разгромили "волков" со счетом 8:1. Теперь же гости будут стараться достойно сыграть в Дружковке и дать бой действующему чемпиону. Дончане с минус одной игрой расположились на третьем месте, а киевляне – на предпоследнем.

Читайте также: Из ружья – в голову: экс-игрок НХЛ совершил самоубийство

Американские хоккейные болельщики забросали спортсменов игрушками:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расписание чемпионат Украины по хоккею УХЛ Украинская хоккейная лига

Источник: uhl.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...