Седьмой тур Украинской хоккейной лиги: анонс и прогноз поединков

Сумеет ли "Кременчук" добыть седьмую победу подряд, харьковчане не проиграть белым "кошкам", а "Донбасс" одолеть "волков"

Анонс матчей 7 тура УХЛ / Фото: uhl.com.ua

В этот уикенд в чемпионате Украины по хоккею проходят поединки седьмого тура – Украинской хоккейной лиги.

Турнирная таблица УХЛ:

№ Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Кременчук 6 6 0 0 0 0 0 35 6 18 2 Днепр 6 4 1 0 0 0 1 33 10 14 3 Донбасс 5 2 0 0 0 1 2 23 14 7 4 Белый Барс 5 2 0 0 0 0 3 9 15 6 5 Ледяные Волки 6 1 1 0 0 0 4 15 30 5 6 МХК Динамо 6 0 0 0 0 1 5 8 48 1

5 октября 14.00 "Кременчук" – "Днепр"

Букмекеры: 2.15 – 4.40 – 2.60

На арене "Айсберг" состоится центральный матч. В прошлом поединке, которые состоялся 19 сентября (в рамках второго тура) в Херсоне, победу одержали кременчужане со счетом 3:2. Тогда основные события матча развернулись во второй половине третьего периода. На данный момент две команды занимают первое и второе место в турнирной таблице УХЛ.

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5 октября 15:50 МХК "Динамо" – "Белый Барс"

Букмекеры: 6.50 – 6.45 – 1.30

На арене "Салтовский лед" хоккейный клуб "Динамо" примет команду из Белой Церкви "Белый Барс". Судя по позиции в чемпионате, то безоговорочными лидерами в этой встречи являются "кошки". К тому же, у себя дома, во втором туре, "Белый Барс" одолел харьковчан со счетом 6:2. Стоит отметить, что в прошлом туре, динамовцы добыли свое первое очко, уступив в овертайме "Ледяным Волкам" 3:4, а "Белый Барс" был бит "Кременчуком" – 5:1. На сегодняшний момент динамовцы занимают последнею строчку в таблице, а белоцерковчане, с минус одной игрой, – четвертые.

6 октября 17.00 "Донбасс" – "Ледяные Волки"

На арене "Альтаир" в Дружковке состоится завершающий матч седьмого тура, в котором "Донбасс" примет "волков". Команда Сергея Витера продолжает подготовку к матчам Континентального кубка и ведет борьбу за чемпионство в Украинской хоккейной лиге.

Стоит отметить, что в первой игре нового сезона, дончане в Киеве разгромили "волков" со счетом 8:1. Теперь же гости будут стараться достойно сыграть в Дружковке и дать бой действующему чемпиону. Дончане с минус одной игрой расположились на третьем месте, а киевляне – на предпоследнем.

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