Седьмой тур Украинской хоккейной лиги: анонс и прогноз поединков

В этот уикенд в чемпионате Украины по хоккею проходят поединки седьмого тура – Украинской хоккейной лиги.
Турнирная таблица УХЛ:
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Кременчук
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|6
|18
|2
|Днепр
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|33
|10
|14
|3
|Донбасс
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|23
|14
|7
|4
|Белый Барс
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|9
|15
|6
|5
|Ледяные Волки
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|15
|30
|5
|6
|МХК Динамо
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|8
|48
|1
5 октября 14.00 "Кременчук" – "Днепр"
Букмекеры: 2.15 – 4.40 – 2.60
На арене "Айсберг" состоится центральный матч. В прошлом поединке, которые состоялся 19 сентября (в рамках второго тура) в Херсоне, победу одержали кременчужане со счетом 3:2. Тогда основные события матча развернулись во второй половине третьего периода. На данный момент две команды занимают первое и второе место в турнирной таблице УХЛ.
5 октября 15:50 МХК "Динамо" – "Белый Барс"
Букмекеры: 6.50 – 6.45 – 1.30
На арене "Салтовский лед" хоккейный клуб "Динамо" примет команду из Белой Церкви "Белый Барс". Судя по позиции в чемпионате, то безоговорочными лидерами в этой встречи являются "кошки". К тому же, у себя дома, во втором туре, "Белый Барс" одолел харьковчан со счетом 6:2. Стоит отметить, что в прошлом туре, динамовцы добыли свое первое очко, уступив в овертайме "Ледяным Волкам" 3:4, а "Белый Барс" был бит "Кременчуком" – 5:1. На сегодняшний момент динамовцы занимают последнею строчку в таблице, а белоцерковчане, с минус одной игрой, – четвертые.
6 октября 17.00 "Донбасс" – "Ледяные Волки"
На арене "Альтаир" в Дружковке состоится завершающий матч седьмого тура, в котором "Донбасс" примет "волков". Команда Сергея Витера продолжает подготовку к матчам Континентального кубка и ведет борьбу за чемпионство в Украинской хоккейной лиге.
Стоит отметить, что в первой игре нового сезона, дончане в Киеве разгромили "волков" со счетом 8:1. Теперь же гости будут стараться достойно сыграть в Дружковке и дать бой действующему чемпиону. Дончане с минус одной игрой расположились на третьем месте, а киевляне – на предпоследнем.
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