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Сегодня – полуфиналы чемпионата мира по хоккею: где смотреть трансляции

25 мая, 17:05

Россия – Финляндия и Канада – Чехия: букмекеры прогнозируют победу россиян на ЧМ-2019

Россияне - фавориты чемпионата мира по хоккею
Россияне - фавориты чемпионата мира по хоккею. Фото: Reuters

На чемпионате мира по хоккею в Словакии в четверг завершились четвертьфинальные матчи и определились полуфинальные пары команд. Сегодня, в воскресенье, на ЧМ-2019 время полуфинальных поединков. Состоятся такие матчи: Россия – Финляндия и Канада – Чехия. Аналитики букмекерских контор ранее дали прогноз на полуфиналы: по их мнению, в финал выйдут команды России и Канады, а выиграет чемпионат мира "красная машина".

Полуфиналы чемпионата мира по хоккею:

16:10 Россия – Финляндия. ТВ: канал Xsport
20:10 Канада – Чехия. ТВ: канал Xsport


Чем запомнились четвертьфиналы

В четвертьфинале Финляндия в овертайме очень неожиданно обыграла действующих чемпионов мира шведов (5:4 ОТ). Теперь мы точно знаем, что у титула "сильнейшей команды планеты" появится новый обладатель.

Чехия не испытала проблем с Германией и разгромила ее с результатом 5:1.

Канада невероятным образом спаслась во встрече со Швейцарией (3:2 ОТ). За 0,4 секунды до конца основного времени, когда швейцарцы вели 2:1, Дэймон Сиверсон забросил спасительную для канадцев шайбу. В овертайме команда Алена Виньо дожала соперника и вышла в полуфинал. Таким образом, дальше четвертьфинала в этом году не прошли не только действующие чемпионы мира шведы, но и вице-чемпионы – швейцарцы.

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Главный фаворит ЧМ-2019 сборная Россия в 1/4-й обыграла США (4:3). Команда Ильи Воробьева добыла восьмую победу в восьми матчах! Практически все время россияне вели в счете, а американцы только сокращали отставание, но догнать грозного соперника так и не смогли.

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Тег Сборная России по хоккею, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Канады по хоккею, сборная Чехии по хоккею, сборная Финляндии по хоккею

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