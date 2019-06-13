"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ

Игроки "Сент-Луиса" с долгожданным трофеем. Фото: AFP

"Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Команда Крейга Беруби в седьмом, выездном матче финала плей-офф НХЛ обыграла "Бостон" со счетом – 4:1. Итоговый счет серии – 4:3.

"Бостон" - "Сент-Луис" – 1:4

0:1 – 16 О′Райлли (Пьетранжело, Баумистер)

0:2 – 19 Пьетранжело (Шварц)

0:3 – 51 Шенн (Шварц, Тарасенко)

0:4 – 55 Сэнфорд (О′Райлли, Перрон)

1:4 – 57 Гжельчик (Крейчи)





































Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот трофей стал первым для "блюзменов", вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги – в последний раз в сезоне-1968/69. Тогда "Сент-Луис" всухую проиграл финальную серию "Монреаль Канадиенс" – 0-4.

Ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории НХЛ. Второе место по этому показателю у "Лос-Анджелес Кингз" – 44 сезона до первого чемпионства в 2012 году. Третьим идет "Вашингтон Кэпиталз" – 43 сезона перед титулом-2018.

На днях стало известно, что пять команд подали заявки на участие в чемпионате Украины по хоккею. Это "Донбасс", "Днепр", "Кременчук", "Белый Барс" и новичок – ХК "Мариуполь".

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