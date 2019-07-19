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Серебряный призер Олимпиады совершил самоубийство

19 июля, 17:19

Грег Джонсон провел в Национальной хоккейной лиге 785 матчей

Грег Джонсон
Грег Джонсон. Фото: Twitter

Бывший нападающий "Нэшвилла"​ Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством, информирует Detroit Free Press. Тело 48-летнего мужчины обнаружили утром в его доме, рядом нашли пистолет и гильзу. Предсмертной записки обнаружено не было. У него остались жена и двое дочерей.

Грег Джонсон выступал за "Нэшвилл" с 1993 по 2006 год, а с 2002 года был капитаном команды. Кроме того, он выступал за "Детройт", "Питтсбург" и "Чикаго". Всего в НХЛ он провел 785 матчей, в которых набрал 369 (145+224) очков. В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер. 

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.


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Тег хоккей, самоубийство, НХЛ, хоккеист

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