Серебряный призер Олимпиады совершил самоубийство

Грег Джонсон провел в Национальной хоккейной лиге 785 матчей

Грег Джонсон. Фото: Twitter

Бывший нападающий "Нэшвилла"​ Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством, информирует Detroit Free Press. Тело 48-летнего мужчины обнаружили утром в его доме, рядом нашли пистолет и гильзу. Предсмертной записки обнаружено не было. У него остались жена и двое дочерей.

Грег Джонсон выступал за "Нэшвилл" с 1993 по 2006 год, а с 2002 года был капитаном команды. Кроме того, он выступал за "Детройт", "Питтсбург" и "Чикаго". Всего в НХЛ он провел 785 матчей, в которых набрал 369 (145+224) очков. В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.

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