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Шайба за секунду до финальной сирены вывела Канаду в полуфинал хоккейного ЧМ

23 мая, 20:00

Сравняв счет на последней секунде основного времени, канадцы дожали швейцарцев в овертайме

Сборная Канады дожала Швейцарию в овертайме
Сборная Канады дожала Швейцарию в овертайме. Фото: Reuters

Невероятным по накалу оказался четвертьфинальный поединок чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Швейцарии! До начала матча большими фаворитами считались канадские хоккеисты, но на 59-й минуте и 59-й секунде, т.е. за секунду до финальной сирены поединка, именно швейцарцы вели в счете 2:1. Однако шайба за мгновение до окончания поединка вернула Канаду в игру, после чего в овертайме успеха добилась более именитая команда – 3:2.

В составе сборной Канады отличились Марк Стоун (дубль), Дэймон Сиверсон. За сборную Швейцари забили Свен Андригетто, Нико Хишир.

Ранее сборная Канады заняла первое место в группе А: шесть побед, одно поражение (от финнов). Сборная Швейцарии заняла четвертое место в группе B: четыре победы подряд, затем три поражения кряду.


Канада – Швейцария – 3:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Андригетто (Диаc, Фиала), 18:06 (0:1, бол); Стоун (Фаббро, Дюбуа), 25:45 (1:1); Хишир (Марчини, Нидеррайтер), 39:57 (1:2, бол); Сиверсон (Стоун), 59:59 (2:2); Стоун (Дюбуа, Теодор), Стоун (Дюбуа, Теодор), 63:07 (3:2).

Напомним, что в параллельном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

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Тег чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Канады по хоккею, сборная Швейцарии по хоккею

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Сегодня|Спорт

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