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Шедевральный гол украинского хоккеиста показали с необычного ракурса

14 января, 12:29

Борис Андрющенко отметился классным голом в ворота соперника

В рамках очередного тура Украинской хоккейной лиги, в прошлую субботу в Киеве прошел матч между командой хозяев "Ледяные Волки" и командой "Кременчуг".

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Один из форвардов киевской команды смог отметиться невероятной реализацией выхода один в один с голкипером Никитой Гордюшиным.

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Борис Андрющенко получил отличный пас от Тимофея Савицкого, сблизился с голкипером и отправил шайбу точно в дальнюю девятку ворот "Кременчука", сравняв счет на табло в первом периоде.

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Кстати, в матче НХЛ вратарь-гигант забил "парашютом" через все поле. Финский голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне сотворил шедевр в игре с "Чикаго Блэкхоукс".

Ранее мы сообщали, что клуб НХЛ получил всего третьего главного тренера за 22 года. Бывший наставник сборной США и "Нью-Джерси" Джон Хайнс возглавил "Нэшвилл".

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками:

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хоккей Ледяные Волки

Источник: Сегодня|Спорт

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