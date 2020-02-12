Шок во время матча НХЛ: олимпийский чемпион внезапно потерял сознание на скамейке

36-летний канадский защитник Джей Боумистер доставлен в больницу. Друзья молятся за его жизнь

Джей Боумистер / Фото: Getty Images

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36-летний канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Джей Боумистер внезапно потерял сознание по ходу первого периода встречи против "Анахайма". Игроку оказали экстренную помощь и отправили в больницу, матч был отменен. Ранее мы рассказывали, что борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием.

На момент внештатной ситуации команды отыграли чуть более 12 минут первого периода, успев забросить по одной шайбе. Боумистер провел на льду 5 минут 34 секунды. Последняя смена защитника длилась 1 минуту 20 секунд, после чего канадец отправился на скамейку, где через некоторое время упал и потерял сознание. Матч был остановлен, а Боумистеру оказали экстренную помощь. Хоккеиста привели в сознание и отправили в больницу.

"Молимся за Бо", — написал бывший партнер Боумистера – Ти Джей Оши – в Twitter

Судьи приняли решение не продолжать встречу "Сент-Луис" – "Анахайм". Дату проведения переигровки объявят позднее.

Отметим, что Джей Боумистер выступает в НХЛ с 2002 года, он провел 1240 матчей и набрал 424 (88 шайб + 336 передач) очка. Защитник также играл за "Флориду" (2002-2009) и "Калгари" (2009-2013), а с 2013 года является хоккеистом "Сент-Луиса", с которым в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

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Выступая за сборную Канады, Боумистер завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года. Также защитник по два раза выигрывал чемпионат мира (2003, 2004) и Кубок мира (2004, 2016).

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