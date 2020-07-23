Шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛ

Форвард "Филадельфии" и сборной Швеции по хоккею Оскар Линдблум сумел вылечиться от рака. В конце прошлого года у 23-летнего спортсмена обнаружили агрессивную форму болезни – саркому Юинга. Тогда Линдблуму предрекали тяжелую борьбу за жизнь и однозначный уход из хоккея. Однако молодой организм и качественное лечение помогли парню выздороветь и вернуться к любимой игре. Ранее Линдблум забрасывал шайбу за сборную Швеции на чемпионате мира.

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Об успешном излечении Оскар сообщил в начале июля. В "награду" его клуб НХЛ предложил одному из лучших своих бомбардиров трехлетний контракт с зарплатой три миллиона долларов в год. Вчера стороны ударили по рукам.

Во время болезни "Филадельфия Флайерз" всячески поддерживала своего игрока, который даже в своем молодом возрасте и при спокойном характере имеет авторитет в раздевалке команды.

Недавно вспышка коронавируса зафиксирована в самом титулованном хоккейном клубе мира.

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Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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