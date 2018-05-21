Шведы выиграли чемпионат мира по хоккею, по буллитам обыграв Швейцарию

Швейцарцы, которые не разу не побеждали на ЧМ, были очень близки к победе, но проиграли

Хоккеисты сборной Швеции защитили титул чемпионов мира, обыграв в финале по буллитам команду Швейцарии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Копенгагене, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Швейцарцы дважды выходили вперед в основное время благодаря голам Нино Нидеррайтера (17-я минута) и Тимо Мейера (24-я), но шведы смогли перевести игру в овертайм усилиями Густава Нюквиста (18-я) и Мики Зибанежада (35-я). В дополнительной 20-минутке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были хоккеисты "Тре Крунур". Решающий бросок исполнил Филип Форсберг.

Шведы стали чемпионами мира второй год подряд и в одиннадцатый раз в истории. Швейцарцы, ни разу не побеждавшие на чемпионатах мира, в третий раз стали обладателями серебряных наград.

В полуфинале шведы со счетом 6:0 разгромили американских хоккеистов, а Швейцария сенсационно обыграла Канаду со счетом 3:2. Ранее сегодня в матче за третье место сборная США обыграла команду Канады со счетом 4:1 и получила бронзовые медали.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.