Скандал в украинском хоккее: как определяли чемпионов детско-юношеских соревнований

Исполнительный комитет Федерации хоккея Украины (ФХУ) принял решение об остановке проведения матчей чемпионатов Украины сезона-2019/20 среди юниоров и юношей (2000 – 2006 годов рождения), а также других региональных соревнований среди юношей (2007 – 2013 годов рождения). Федерация определила победителей соревнований по итогам первого этапа, без учета результатов матчей плей-офф.

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Как заявил президент ФХУ Анатолий Брезвин в ходе заседания, "комитет детско-юношеского хоккея предложил обоснованное решение по остановке чемпионата". Однако, чем именно было обосновано это решение, не сообщается.

В ходе заседания председатель Федерации хоккея Украины в городе Киев Александр Ефимов заявил, что все команды-участницы соревнований были проинформированы о предложении детско-юношеского комитета определить победителей соревнований по итогам регулярного чемпионата. Однако, по данным obozrevatel, данная информация не соответствует действительности – ДЮСШ ХК "Донбасс" подобная информация не поступала.

В ходе заседания были озвучены альтернативные варианты окончания чемпионатов. Например, доигровка матчей плей-офф перед стартом следующего сезона – именно тот путь, по которому пошла Украинская хоккейная лига, отложив полуфиналы и финалы плей-офф чемпионата Украины на сентябрь 2020 года. Второй вариант – это завершение соревнований без определения победителей. Также был озвучен вариант определения нескольких победителей и призеров в каждом соревновании. При этом наиболее правильным с психологической и мотивационной точек зрения, признавался вариант доигровки всех матчей чемпионатов. Но в итоге чемпионами были назначены команды, лидировавшие на момент остановки турниров и без учета матчей плей-офф.

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Напомним, что 25 августа стартует турнир Открытый кубок Донбасса:

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