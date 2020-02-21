Слета в девятку! Супергол лидера в чемпионате Украины по хоккею

В чемпионате Украины по хоккею приближается к завершению регулярный чемпионат. Вчера определилась первая пара плей-офф. В предварительном раунде, 1/4 финала, сойдутся "Ледяные волки" и "Белый Барс". Команды Киева и Белой Церкви занимают в турнирной таблице пятое и четвертое места соответственно. В очной дуэли они оспорят путевку в полуфинал. А последняя команда лиги, харьковское "Динамо", в плей-офф не сыграет. Читайте, как звезды украинского хоккея провели мастер-класс в Полтаве.

А во встрече херсонского "Днепра" и "Кременчуга" забросили необычную и очень эффектную шайбу. Нападающий гостей Кирилл Бондаренко, стоя спиной к воротам днепрян, поймал шайбу на лету и с разворота эффектно отправил ее в "девятку". Голкипер хозяев даже не пошевелился. Правда, этот гол оказался единственным у кременчужан и они уступили в овертайме – 1:2.

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Пока что в чемпионате продолжает лидировать "Кременчуг", на семь очков опережая "Донбасс" и на десять – "Днепр". При этом донецкая команда сыграла на матч меньше конкурентов.

Смотрите сюжет о драке на матче чемпионата Украины по хоккею между "Донбассом" и "Белым Барсом"

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