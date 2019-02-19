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Сможет ли аутсайдер УХЛ не пропустить десять шайб от лидера: анонс матчей 38-го тура

Сегодня, 10:07

В чемпионате Украины по хоккею продолжаются поединки регулярного чемпионата УХЛ

Анонс 38-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги
Анонс 38-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги. Фото: uhl.com.ua
Сможет ли аутсайдер УХЛ не пропустить десять шайб от лидера: анонс матчей 38-го тура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bb8/a87/5c6bb8a878160.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bb8/a87/5c6bb8a878160.png Хоккей В чемпионате Украины по хоккею продолжаются поединки регулярного чемпионата УХЛ

Во вторник, среду и четверг в Украинской хоккейной лиге пройдут поединки 38 тура чемпионата Украины по хоккей, а также перенесенный матч 23 тура.

19 февраля 18:45 "Белый Барс" – "Донбасс"
ТВ: канал Xsport

Действующий чемпион "Донбасс" сразится на выезде против крепкого середняка – "Белого Барса". Лишь раз подопечным Константина Буценко удалось отобрать очки у дончан. Сделали это хоккеисты из Белой Церкви на "Альтаире" в середине ноября. Тогда "Донбасс" лишь в овертайме одолел "барсов" 4:3. В остальных пяти матчах команда Сергея Витера уверенно обыгрывала противников с общим счетом 29:5. В этих поединках Богдан Дьяченко сумел оформить два шатаута – оба в родных стенах.

20 февраля 18:45 "Белый Барс" – "Донбасс"
ТВ: канал Xsport

На следующий день команды проведут повторный поединок в Белой Церкви. Это перенесенная игра 23-го тура УХЛ.

20 февраля 19:00 "Днепр" – МХК "Динамо"
ТВ: сайт xsport.ua

"Днепр" после непростой победы над "Белым Барсом" сразится с пятой командой чемпионата – харьковским "Динамо". Гости крайне неудачно съездили в Кременчуг, где дважды разгромно уступили – 10:3 и 6:1. Статистика говорит также не в пользу харьковчан – "щуки" выиграли все семь матчей текущего регулярного сезона с общим результатом 23:5. С "динамовцами" сразу три "сухаря" оформил кипер херсонцев Олег Петров.

21 февраля 18:30 "Кременчук" – "Ледяные Волки"
ТВ: сайт xsport.ua

В очной дуэли сойдутся на текущий момент первая и последняя команды чемпионата. Примечательно, что оба коллектива показывают диаметрально противоположные результаты. "Кременчук" наиболее результативная команда лиги – 195 заброшенных шайб. У "Ледяных Волков" наихудшая оборона турнира – 227 пропущенных голов.

Поэтому неудивительно, что в личных встречах абсолютное преимущество на стороне команды из Кременчуга. Сразу в четырех матчах подопечные Александра Савицкого забрасывали минимум 10 шайб в ворота "волков" – 12:4, 10:2, 10:0 и 12:2. Еще три поединка "Кременчук" выиграл с уверенным отрывом – 9:1, 6:2 и 3:1.

Отметим, что в воскресенье "Донбасс" забросила 12 шайб в Киеве: обзор сверхрезультативного матча против "Ледяных Волков".

А в понедельник профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17:

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Тег ХК Донбасс, Динамо Харьков, Белый барс, УХЛ, ХК Кременчук, ХК Днепр, Ледяные Волки

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uhl.com.ua

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