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Спасение "Динамо", Матч всех звезд и прорыв в Facebook: все – о новом сезоне в украинском хоккее

11 сентября, 19:16

Кинзерский Эдуард

В очередном первенстве страны снова будут участвовать шесть клубов. Хотя могло остаться только пять

ХК "Донбасс" - бессменный чемпион последних лет

ХК "Донбасс" - бессменный чемпион последних лет / Фото: uhl.com.ua

Сегодня в Киеве прошла пресс-конференция, посвященная старту четвертого сезона Украинской хоккейной лиги. В очередном хоккейном первенстве страны, которое стартует 14 сентября матчем финалистов минувшего чемпионата "Донбасса" и "Днепра", вновь будут участвовать 6 клубов. Помимо названных, это ХК "Кременчуг", "Белый Барс", харьковское "Динамо" и "Ледяные Волки".

"Состав тот же самый, что и в прошлом сезоне, чего не было уже достаточно давно – чтобы два года подряд мы сохраняли все команды", – сказал гендиректор УХЛ Сергей Варламов. А исполнительный директор Лиги Алексей Брага признался, что труднее всего пришлось в Харькове, где лишь в последний момент нашелся инвестор для "Динамо": "Пока шли переговоры, мы дважды переносили заявочное окно".

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Регламент нового сезона – также точная копия минувшего розыгрыша. В регулярном сезоне, который продлится до 7 марта, каждой команде предстоит сыграть по 40 матчей (по 20 дома и в гостях). Базовые дни поединков – среда-четверг и суббота-воскресенье. Дозаявочное окно открыто то 30 января. Плей-офф начнется со стадии 1/4 финала – 3-я команда регулярки сыграет с 6-й, а 4-я с 5-й – до двух побед одного из соперников. А полуфинальная (уже с участием двух первых команд регулярного сезона) и финальная серии продлятся уже до 4 побед одного из оппонентов.

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В этом году клубы УХЛ подписали большую группу опытных легионеров из России, Латвии, Беларуси. Также ожидается возвращение в Лигу после зарубежных вояжей ряда известных игроков игроков сборной Украины - Петрухно, Бабинца и других. В этой связи, по словам Алексея Браги, тема возрастного лимита уже не актуальна: "О каком лимите может идти речь, когда в страну возвращаются легенды хоккея?! Тут уже не до лимитов. Главное - красивый хоккей".

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Кстати, как рассказал нам исполнительный директор УХЛ, в этом году планируется проведение "Матча всех звезд", первого в истории Лиги. Он должен состояться в декабре в Кременчуге. "А еще наша мечта - это "зимняя классика", хоккейный матч под открытым небом, – признается Алексей Брага. - Уже ведем переговоры, чтобы провести в Киеве такой матч. Где? Понятно, что на НСК или на "Динамо" это не сделаешь. Возможно, это будет на ВДНХ или на Вертолетной площадке. Также, уже в этом году мы планируем открыть музей истории хоккея Украины, хотя бы небольшую локацию для начала".

По словам руководителей Лиги, в прошлом сезоне матчи УХЛ посмотрели более 65 тыс. зрителей, в новом сезоне телеаудиторию планируют увеличить на 15 процентов. С особой же гордостью директора Лиги отметили, что ныне УХЛ – на 5-м месте среди хоккейных лиг мира по количеству подписчиков в Facebook (почти 100 тыс.): "Главное, что об УХЛ уже знают за пределами Украины, что для нас особо приятно".

Как сообщалось ранее, звезду российского хоккея поймали на кокаине. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов "погорел" на допинг-пробе, взятой во время недавнего чемпионата мира, и на четыре года вылетел из спорта.

Также мы писали, что кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс. В решающем матче соревнований, проходивших на арене "Альтаир" в Дружковке, хоккейный клуб "Донбасс" уверенно переиграл своего главного соперника - команду "Краковия" из Польши 4:1.

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хоккей ХК Донбасс чемпионат Украины по хоккею УХЛ СегодняСпорт

Источник: Сегодня|Спорт

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