Спортдиректором УХЛ стал бывший защитник сборной Украины

Победоносцев пошел в функционеры / Фото: uhl.com.ua

Новым спортивным директором Украинской хоккейной лиги стал известный в прошлом хоккеист Александр Победоносцев. Во время карьеры игрока Победоносцев выступал за "Сокол", "Донбасс", "Беркут", "Дженералз", а также белорусские "Гомель" и "Химволокно", казахстанский "Иртыш" и в российских "Олимпии" и "Титане".

"Очень рад вернуться в хоккей в новом качестве. Популяризация хоккея в стране и вектор развития Лиги находятся в правильном направлении – и далее мы все вместе будем работать над развитием УХЛ и повышением уровня спортивной составляющей. Вчера была завершена работа над календарем матчей, в котором максимально учтены интересы команд, посетителей арен и телезрителей. Также сейчас продолжается процесс оформления всех документов, связанных с регистрацией контрактов, подачей заявок на сезон клубами. Перед нами стоят большие задачи, с которыми, я уверен, мы справимся", – заявил Победоносцев.

В активе Победоносцева более 50 матчей в составе сборной Украины на чемпионатах мира. До этого экс-хоккеист работал во Всеукраинской Федерации керлинга.

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"Это интересная игра, есть много нюансов. Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг — это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – говорил Александр.

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