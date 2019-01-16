Спустя 24 года женская сборная Украины пробилась на чемпионат мира

Украинские девушки досрочно выиграли квалификационный турнир

Фото: Федерация хоккея Украины

Спустя 24 года женская сборная Украины пробилась на чемпионат мира https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f7b/868/5c3f7b8683eba.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f7b/868/5c3f7b8683eba.jpg 2019-01-16T20:45:00+02:00 Хоккей Украинские девушки досрочно выиграли квалификационный турнир

Женская сборная Украины после 24-летней паузы была заново возрожденная и с первой же попытки пробилась на чемпионат мира в группе В Дивизиона II. В решающем матче наши девушки разгромили команду Бельгии – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

После трех матчей сборная Украины с 9 очками занимает первое место в группе, опережая бельгиек на три балла. В последнем туре украинки встретятся с Гонконгом, но этот поединок уже не будет иметь турнирного значения, так как перед Бельгией у наших девушек преимущество по личным встречам.

# Команда И B ВО ПО П Г О 1 Украина 3 3 0 0 0 12:3 9 2 Бельгия 3 2 0 0 1 15:5 6 3 Южная Африка 2 1 0 0 1 11:4 3 4 Болгария 2 0 0 0 2 1:11 0 5 Гонконг 2 0 0 0 2 2:18 0

Кстати, в сборной Украины по хоккею играют сестры-близняшки: яркие фото красоток. Элен Алипова и Элизабет Алипова родились в один день, играют в одном клубе и на одной позиции.

Ранее капитан сборной Украины по хоккею Диана Ковтун рассказала нам об отборе ЧМ в ЮАР, работе в SMM, реакции мужчин и мейкапе на льду. "Когда папа узнал, что я капитан, то чуть не расплакался", – призналась Диана.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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