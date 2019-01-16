Спустя 24 года женская сборная Украины пробилась на чемпионат мира
Украинские девушки досрочно выиграли квалификационный турнир
Женская сборная Украины после 24-летней паузы была заново возрожденная и с первой же попытки пробилась на чемпионат мира в группе В Дивизиона II. В решающем матче наши девушки разгромили команду Бельгии – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
После трех матчей сборная Украины с 9 очками занимает первое место в группе, опережая бельгиек на три балла. В последнем туре украинки встретятся с Гонконгом, но этот поединок уже не будет иметь турнирного значения, так как перед Бельгией у наших девушек преимущество по личным встречам.
|#
|Команда
|И
|B
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1
|Украина
|3
|3
|0
|0
|0
|12:3
|9
|2
|Бельгия
|3
|2
|0
|0
|1
|15:5
|6
|3
|Южная Африка
|2
|1
|0
|0
|1
|11:4
|3
|4
|Болгария
|2
|0
|0
|0
|2
|1:11
|0
|5
|Гонконг
|2
|0
|0
|0
|2
|2:18
|0
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