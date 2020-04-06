Ссылка для НХЛ: лучших хоккеистов мира на плей-офф хотят сослать в американскую провинцию

Один из вариантов продолжения сезона предусматривает матчи на одной арене

Находясь на карантине из-за коронавируса, спортивные организации ищут варианты продолжения сезона. Одним из самых популярных в разных лигах становится возможность собрать все команды в одном месте и доиграть матчи в ускоренном режиме за закрытыми дверями, то есть, без зрителей. Не так давно в НБА появился вариант окончания сезона в Лас-Вегасе. А чемпионат Англии по футболу могут закончить на базе возле Лондона.

Национальная хоккейная лига приняла в рассмотрение вариант сыграть оставшиеся поединки в Северной Дакоте, сообщает канадское издание Sportsnet. Этот штат на севере США, граничащий с Канадой. Здесь плотность населения – одна из самых низких в Штатах. Ниже – только на Аляске, в Монтане и Вайоминге. Зато в городе Гранд-Форкс есть прекрасная арена, где можно было бы играть. В 2016 году здесь успешно провели чемпионат мира среди 18-летних.

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На этой неделе НХЛ и Ассоциация игроков обсудят вариант с Северной Дакотой на специальной конференции. Вероятно, обговорят и другие предложения, если они появятся.

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