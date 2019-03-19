Стал известен победитель регулярного чемпионата НХЛ

"Тампа Бэй" нанес поражение "Аризоне" и стал недосягаем для конкурентов в борьбе за Президентский кубок

"Тампа" получит преимущество своего льда во всех сериях плей-офф. Фото: AFP

Стал известен победитель регулярного чемпионата НХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/09f/e3b/5c909fe3b5f31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/09f/e3b/5c909fe3b5f31.jpg 2019-03-19T09:53:27+02:00 Хоккей "Тампа Бэй" нанес поражение "Аризоне" и стал недосягаем для конкурентов в борьбе за Президентский кубок

Клуб "Тампа Бэй" нанес поражение "Аризоне" и стал обладателем Президентского кубка – награды, вручаемой за первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Тампе, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0). В составе хозяев шайбы забросили Стивен Стэмкос (7-я минута), Виктор Хедман (41), Энтони Чирелли (60) и Янни Гурд (60). У проигравших отличился Клэйтон Келлер (6).

"Тампа" набрала 116 очков и оторвалась на недосягаемое расстояние от идущего вторым в Восточной конференции "Бостона" и лидирующего на Западе "Калгари", у которых по 95 очков. Команда из Флориды также стала лучшей в конференции и Атлантическом дивизионе.

Победа в регулярном чемпионате даст "Тампе" преимущество своего льда во всех сериях плей-офф.

В другом матче дня "Ванкувер" на выезде обыграл в овертайме "Чикаго" – 3:2. Нападающий "Кэнакс" Элиас Петтерссон сделал один результативный пас и обновил клубный рекорд по количеству очков, набранных за сезон новичком – 61 (27 голов и 34 передачи). Ранее рекорд принадлежал Павлу Буре и Ивану Глинке (по 60 очков).

Тем временем, в матче любительских команд в Канаде хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун. Делом заинтересовалась местная полиция, открывшая расследование.

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