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Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

28 мая, 14:14

Турнир пройдет в швейцарских Лозанне и Цюрихе

ЧМ-2019 выиграла сборная Финляндии
ЧМ-2019 выиграла сборная Финляндии. Фото: AFP

Международная федерация хоккея распределила команды по двум группам чемпионата мира 2020 года. Мировое первенство пройдет в швейцарских городах Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.

В группу A попали команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Местом проведения игр станет Лозанна.

В группе В сыграют сборные Финляндии, Швейцарии, США, России, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Цюрихе.

Напомним, что чемпионом мира 2019 года стала сборная Финляндии. В финальном поединке финны добыли волевую победу над Канадой – 3:1.

Как сообщалось ранее, после завершения мирового первенства по хоккею была названа символическая сборная турнира. В нее попал всего один чемпион мира – Микко Лехтонен. В свою очередь, шведский нападающий Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром ЧМ, набрав 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач).

Также мы писали, что финский форвард Каапо Какко за 13 месяцев выиграл три золотые медали чемпионатов мира. Хоккеист становился чемпионом мира с юношеской, молодежной и взрослой сборными Финляндии.

Накануне президент ХК "Донбасс" Борис Колесников рассказал, как можно повысить уровень украинского хоккея:


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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею

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Championat.ru

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