Стали известны соперники сборной Украины на чемпионате мира по хоккею

Наши команды узнали, с кем будут играть в следующем сезоне

Сборная Украины сохранила прописку в первом дивизионе.

После окончания взрослых чемпионатов мира по хоккею в рамках дивизионов IA и IB стали известны все соперники сборных Украины в следующем сезоне.

Взрослый, молодежный (U-20) и юниорский (U-18) коллективы сыграют на мировых первенствах в Дивизионе IB, а женская украинская национальная команда – в Дивизионе IIB.

Соперники основной сборной Украины: Литва, Польша, Япония, Эстония, Сербия.

Соперники молодежной сборной Украины: Франция, Польша, Венгрия, Италия, Эстония.

Соперники юниорской сборной Украины: Австрия, Венгрия, Италия, Словения, Польша.

Соперницы женской сборной Украины: Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Турция, Хорватия.

Напомним, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Наша команда удачно дебютировала на мировом первенстве, сходу повысившись в классе.

Ранее мы писали, что ХК "Донбасс" подписал контракт с сыном известного украинского хоккеиста. Защитник Филипп Пангелов-Юлдашев провел прошлый сезон в Самаре. А недавно дебютировал на национальной сборной Украины.

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