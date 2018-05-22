Стали известны составы групп чемпионата мира по хоккею 2019 года

Международная федерация хоккея опубликовала составы групп чемпионата мира 2019 года. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в двух городах Словакии.

В матчах группы A в Кошице встретятся Словакия, Канада, США, Финляндия, Германия, Дания, Франция и Великобритания.

В группе B в Братиславе сыграют команды Швеции, Швейцарии, России, Чехии, Австрии, Норвегии, Латвии и Италии.

Напомним, что в прошлое воскресенье в Дании завершился чемпионат мира по хоккею. Второй раз подряд золотые медали выиграла сборная Швеции. В финальном поединке шведы по буллитам обыграли команду Швейцарии. Третье место заняла команда США, выигравшая у Канады.

А сегодня стало известно, что сборная России в ходе своего пребывания на чемпионате мира по хоккею выпила водки и съела деликатесов на сумму 355 тысяч евро. Кутили хоккеисты в гостинице, где жили две недели.

Напомним, что российские хоккеисты проиграли канадцам 17 мая и впервые с 2013 года остались без медалей мирового первенства, а одолеть канадцев в официальных матчах они не могут уже семь лет.