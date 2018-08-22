Стали известны участники хоккейного турнира Donbass Open

С соревнованиях примут участие три украинские и одна латвийская команды

С 6 по 8 сентября в Дружковке пройдет седьмой розыгрыш традиционного предсезонного турнира Donbass Open Cup. Впервые с 2013 года в розыгрыше Кубка примут участие не только украинские команды.

Представляем полный состав участников Donbass Open Cup-2018: "Белый Барс" (Белая Церковь, Украина), "Донбасс" (Донецк, Украина), "Земгале" (Елгава, Латвия), "Кременчук" (Кременчуг, Украина).

Напомним, что Украинская хоккейная лига стартует в сентябре. Первый матч чемпионата УХЛ сезона 2018/19 пройдет 14 сентября в Дружковке, где встретятся "Донбасс" и "Кременчук", чемпион и вице-чемпион УХЛ прошедшего сезона.

В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примет участие 6 клубов – "Белый Барс", МХК "Динамо", "Днепр", "Донбасс", "Кременчук" и "Ледяные Волки".

Кстати, Международный олимпийский комитет рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр. На данный момент МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах.

Первый вариант – участие игроков НХЛ, второй – проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий – участие хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый – отказ от проведения хоккейного турнира на Олимпиаде.