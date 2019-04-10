Стартовал конкурс на логотип для хоккейного клуба "Мариуполь". Приз – 50 тысяч гривен

Голосование на лучшую эмблему для приазовской команды продлится с 7 по 16 мая

Стартовал конкурс на логотип для хоккейного клуба "Мариуполь". Приз – 50 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/de6/0bd/5cade60bd10f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/de6/0bd/5cade60bd10f9.jpg 2019-04-10T15:53:47+03:00 Хоккей Голосование на лучшую эмблему для приазовской команды продлится с 7 по 16 мая

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал старт конкурсу на лучшую эмблему для хоккейного клуба "Мариуполь". Прием эскизов продлится до 6 мая включительно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Фонда, прикрепить к ней логотип, и описать свою идею. Приоритетное сочетание цветов - красный с черным.

Десять лучших логотипов будут выставлены на голосование с 7 по 16 мая. Болельщики помогут определить главный символ ХК "Мариуполь" и вписать имя его автора в историю клуба. Авторы трех эмблем, набравших больше всего голосов, получат от Фонда сертификаты на 50 тыс грн, 25 тыс грн и 15 тыс грн. Имена победителей будут объявлены 17 мая.

Напомним, в прошлом году президент Фонда Борис Колесников дал старт строительству ледовой арены в Мариуполе, на которой будет базироваться одноименный хоккейный клуб.

"Приглашаю принять участие в конкурсе всех желающих, особенно это касается моих земляков - мариупольцев, – сказал Борис Колесников. – Хочу, чтобы они продемонстрировали свое виденье того, как должен выглядеть клуб из Мариуполя. По итогам этой активности в выигрыше останутся все: хоккейный клуб получит логотип, а конкурсанты - уникальный опыт и возможность проявить себя на высшем уровне: во время голосования их работу будут оценивать тысячи людей. Появление на хоккейной карте Украины клуба с серьезной материально-технической базой станет очередным шагом к поднятию уровня хоккея в нашей стране" .

Как сообщалось ранее, в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги "Донбасс" после выездной победы над "Днепром" повел со счетом 3:1. Теперь "Донбасс" пребывает в шаге от титула. Пятый матч серии состоится в Дружковке 12 апреля.

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