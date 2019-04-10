Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Стартовал конкурс на логотип для хоккейного клуба "Мариуполь". Приз – 50 тысяч гривен

Сегодня, 15:53

Голосование на лучшую эмблему для приазовской команды продлится с 7 по 16 мая

Стартовал конкурс на логотип для хоккейного клуба "Мариуполь". Приз – 50 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/de6/0bd/5cade60bd10f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/de6/0bd/5cade60bd10f9.jpg Хоккей Голосование на лучшую эмблему для приазовской команды продлится с 7 по 16 мая

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал старт конкурсу на лучшую эмблему для хоккейного клуба "Мариуполь". Прием эскизов продлится до 6 мая включительно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Фонда, прикрепить к ней логотип, и описать свою идею. Приоритетное сочетание цветов - красный с черным.

Десять лучших логотипов будут выставлены на голосование с 7 по 16 мая. Болельщики помогут определить главный символ ХК "Мариуполь" и вписать имя его автора в историю клуба. Авторы трех эмблем, набравших больше всего голосов, получат от Фонда сертификаты на 50 тыс грн, 25 тыс грн и 15 тыс грн. Имена победителей будут объявлены 17 мая.

Напомним, в прошлом году президент Фонда Борис Колесников дал старт строительству ледовой арены в Мариуполе, на которой будет базироваться одноименный хоккейный клуб.

"Приглашаю принять участие в конкурсе всех желающих, особенно это касается моих земляков - мариупольцев, – сказал Борис Колесников. – Хочу, чтобы они продемонстрировали свое виденье того, как должен выглядеть клуб из Мариуполя. По итогам этой активности в выигрыше останутся все: хоккейный клуб получит логотип, а конкурсанты - уникальный опыт и возможность проявить себя на высшем уровне: во время голосования их работу будут оценивать тысячи людей. Появление на хоккейной карте Украины клуба с серьезной материально-технической базой станет очередным шагом к поднятию уровня хоккея в нашей стране" .

Как сообщалось ранее, в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги "Донбасс" после выездной победы над "Днепром" повел со счетом 3:1. Теперь "Донбасс" пребывает в шаге от титула. Пятый матч серии состоится в Дружковке 12 апреля. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Мариуполь, хоккей, Борис Колесников

Вы сейчас просматриваете новость " Стартовал конкурс на логотип для хоккейного клуба "Мариуполь". Приз – 50 тысяч гривен". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Определились все участники Кубка Стэнли-2019

6 апреля, 16:29

Пары плей-офф турнира станут известны после последнего тура регулярного чемпионата НХЛ

Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски

17 марта, 17:08

Боец смешанных единоборств сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ

Самые «горячие» сыночки звездных отцов

Новый выход Виктории Бекхэм: вот это туфли (фото)

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Глава сельсовета из Николаевской обл. застрелил себя во время ДТП

В Украине придумали новый способ победить Россию

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

В Украине начинают снос "хрущевок"
Загрузка...

Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы

Сегодня, 13:01

Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

Вчера, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

8 апреля, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

7 апреля, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка