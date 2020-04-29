Судили за договорняки, а теперь обвиняют в распространении порнографии: загадочная история "Динамо"

29 апреля в минском суде состоялось первое заседание по делу четверых хоккеистов "Динамо-Молодечно", которых обвиняют в участии в договорном матче чемпионата Беларуси с "Могилевом". Однако в ходе расследования дело получило неожиданное развитие. Ранее мы сообщали, что самый титулованный клуб Греции ждет изгнание и штраф в 3 миллиона за договорняк.

Все началось 12 ноября 2019 года, когда "Динамо-Молодечно" со счетом 5:6 уступило "Могилеву", хотя по ходу поединка выигрывало ни много ни мало – 5:1. После такой неожиданной развязки под подозрение попали динамовские хоккеисты Алексей Иванов, Александр Сырей, Никита Устиненко и Сергей Шелег, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с "Могилевом".

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Надо сказать, что хоккеисты признали свою вину и раскаялись в содеянном. Федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванова, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 года и наложила на них денежные штрафы. "Динамо-Молодечно" также выплатит штраф, а результат договорного матча был аннулирован, как и статистика игроков в данной встрече.



Фото pressball.by

Однако на этом проблемы четверки хоккеистов не закончились. После исследования техники обвиняемых правоохранительными органами было выявлено, что все четверо распространяли в чатах из нескольких десятков человек ролики порнографического содержания, о чем судья заявил во время первого заседания. Теперь хоккеистам также грозит наказание за распространение порнографии в интернете.

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