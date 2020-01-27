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Супергол в острого угла в чемпионате Украины: видео шайбы тура в УХЛ

27 января, 13:04

Никита Милехин отметился красивой шайбой в матче между "Днепром" и "Донбассом"

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между "Днепром" и "Донбассом" (1:2) форвард дончан Никита Милехин отметился по-футбольному красивым и точным голом. Игрок команды гостей забросил шайбу в ворота Александра Хомутова с острейшего угла. После этого официальный сайт УХЛ даже назвал эту шайбу такой, что была забита "в стиле знаменитого украинского футболиста и тренера Валерия Лобановского". Напомним, что Лобановский забивал голы с нулевого угла – с угловых.

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Стоит отметить, что именно шайба Никиты Милехина стала не только первой для "Донбасса" в этом поединке, но и решающей для всей команды.

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В турнирной таблице Украинской хоккейной лиги "Днепр" пока занимает второе место (65 очков, 31 матч), а "Донбасс" идет третьим (62 очка, 29 матчей). Лидирует "Кременчук" (75 очков, 30 матчей).

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видео голов ХК Донбасс УХЛ

Источники: Сегодня|Спорт , УХЛ

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