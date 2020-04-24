Суровый хоккеист против чемпионки по плаванию: трансляция шоу "Без клюшек"

Трехкратный чемпион Украины по хоккею Дмитрий Игнатенко против рекордсменки в плавании Дарьи Зевиной в онлайн-баттле

В связи с карантинными мерами в Украине перевернулся привычный устрой жизни, а спорт оказался на паузе. В это время Украинская хоккейная лига попробовала перенести спортивные баталии в виртуальный режим, запустив цикл онлай-баттлов "Без клюшек". Причем соперниками в шоу становятся не только хоккеисты из разных команд, но представители разных видов спорта.

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В пятницу, 24 апреля, состоится онлайн-баттл "Без клюшек" между хоккеем и плаванием. На этот раз в битве сойдутся трехкратный чемпион Украины, защитник ХК "Донбасс" Дмитрий Игнатенко и пловчиха, чемпионка Украины, Европы и мира, участница Олимпийских Игр и 32-разовая рекордсменка Украины Дарья Зевина.

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Дмитрий Игнатенко и Дарья Зевина

Спортсмены определят сильнейшего в шутках и эрудиции, а также пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 19:00 в пятницу.

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Ранее мы писали, что украинский хоккеист съел целую луковицу в прямом эфире. Александр Боевых сразился с Александром Кобцом в баттле "Без клюшек", и во время передачи бросил вызов баскетболисту.

Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

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