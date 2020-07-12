Сын бывшего министра спорта России насмерть сбил человека

Четыре года назад на этой же машине в ДТП попал другой сын экс-чиновника

Сын экс-министра спорта России Бориса Иванюженкова 21-летний хоккеист Артем Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подольске, сообщает Телеграм-канал Mash. По информации источника, пострадавший мужчина скончался на месте, несмотря на все усилия врачей. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Артем – сын Бориса Иванюженкова, министра спорта (1999-2000) и экс-депутата Госдумы.



Фото: Телеграм-канал Mash

Примечательно, что на этой же самой машине 4 года назад двух человек сбил старший сын Иванюженкова – Антон. Тогда виноватым сделали лопнувшее колесо, стороны примирились, а потерпевшие получили компенсации. Антон Иванюженков тоже профессионально играл в хоккей, но закончил карьеру из-за травмы.

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Ранее мы писали, что 16-летний футболист насмерть разбился на мотоцикле. Игор Соареш на протяжении двух последних лет выступал за "Гояс".

Также мы сообщали, что бразильский футболист чудом остался жив после падения на автомобиле с 200-метрового обрыва. Полузащитник "Крузейро" Энрике даже не получил ни одного перелома.

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