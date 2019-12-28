Такого хоккей еще не знал: Россия разгромила Канаду на молодежном ЧМ, забросив шесть "сухих" шайб

Это самая крупная победа россиян над принципиальным соперником за всю историю молодежных первенств

В чешском городе Острава состоялся матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России разгромила Канаду со счетом 6:0. Это самая крупная победа россиян в поединках с канадцами на молодежных мировых первенствах. Ранее Россия не обыгрывала Канаду с разницей больше, чем в две шайбы.

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Смотрите все голы матча Россия – Канада (6:0)

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Молодежный чемпионат мира. Группа B

Россия U20 – Канада U20 – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

1:0 – Хованов – 01:44

2:0 – Дорофеев (Александров, Журавлев) – 10:14

3:0 – Ртищев (Пыленков, Круглов) – 13:43

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4:0 – Александров (Воронков) – 22:18

5:0 – Соколов (Замула, Денисенко) – 33:09

6:0 – Денисенко (Хованов) – 36:24

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После этой победы россиян над канадцами (6:0), а также немцев – над чехами (4:3), ситуация в группе В молодежного чемпионата мира стала крайне непредсказуемой: все команды после двух игр – Россия, США, Чехия, Германия и Канада – имеют в своем активе по три очка. В плей-офф пройдет четверка лучших сборных из этого квинтета.

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