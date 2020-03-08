Теперь все по-серьезному: стал известно расписание матчей плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Вчера закончился регулярный сезон Украинской хоккейной лиги. Как мы сообщали, в последнем матче чемпионата "Донбасс" обыграл "Кременчуг". Теперь в отечественном хоккее начинается самое интересное – игры на выбывание.

В четвертьфинальных сериях плей-офф выступят четыре команды. "Кременчуг" и "Донбасс", занявшие первые две строчки турнирной таблицы по итогам "регулярки", вступят в борьбу за трофей с полуфинала. В 1/4 финала в сериях до двух побед сразятся киевские "Ледяные волки" и "Белый барс" – пятая и четвертая команда сезона; а также "Динамо" (Харьков) – "Днепр" (Херсон) – шестая и третья команды. Матчи у первой запланированы на 11, 14 и 16 (при необходимости) марта, у второй – на 12, 15 и 17.

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Тем временем статистики определили лучших бомбардиров чемпионата. Четыре первых места заняли парни из "Кременчуга", а лучшим из них оказался Дмитрий Орлов. Форвард забросил 36 шайб и сделал 33 голевые передачи, набрав 69 очков. На второй позиции – Николай Киселев (34+29).

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