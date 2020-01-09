То клюшка сломается, то Жвачкин: "Днепр" обыграл чемпиона впервые за четыре матча

"Днепр" - "Донбасс" / Фото: УХЛ

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В центральном матче 26-го тура Украинской хоккейной лиги "Днепр" принимал у себя действующего чемпиона страны "Донбасс". Ранее мы писали, что хоккеисты "Донбасса" и "Белого Барса" на двоих забросили десять шайб в первом матче года.

В первом периоде херсонцы повели со счетом 2:0, но уже в следующей 20-минутке гости отыгрались. Причем Никита Буценко отметился голом уже в первом поединке после возвращения. Однако на старте третьего периода Андрей Жвачкин броском под перекладину вывел свою команду вперед, и, как оказалось, принес "Днепру" победу. Дончане в конце матча опасно атаковали, но надежно отстоял вратарь "щук" Александр Хомутов, который на последних секундах спас хозяев, после выхода один на один с Никитой Милехиным.

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В итоге, "Донбасс" уступил херсонцам впервые за четыре последних поединках и позволил "Днепру" подвинуть себя со второго места в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата команда Сергея Витера будет принимать "Динамо", тогда как херсонцы сыграют дома с "Белым Барсом".

Главный тренер "Донбасса" Сергей Витер: "Я считаю, что мы сегодня очень хорошо играли – это мое мнение, я так редко говорю. Мы имели преимущество, но не забивали: то клюшка сломается, то еще что-то… Очень безобразно было в начале, какой-то курьезный гол пропустили, потом в большинстве, но мы выправили игру. Опять же потом получили ошибку от опытного игрока, что ж поделать. Эта игра нам была нужна как воздух. Не смогли. В турнирную таблицу мы смотрим, все знаем. Цель – догнать лидеров, но для этого сегодня нужно было побеждать".

"Днепр" – "Донбасс" – 3:2

(2:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Пугачев (Каракулько) – 09:21, 2:0 – Янишевский (Афанасьев – мен.) – 10:18, 2:1 – Буценко, 2:2 – Коренчук (Захаров), 3:2 – Жвачкин.

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