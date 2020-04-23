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"То выводят из нее, то вводят": супер-рекордсмен сборной СССР по хоккею – в коме

23 апреля, 10:23

Олег Люлька

В Германии врачи борются за жизнь 2-кратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева

Один из лучших хоккеистов за всю историю этого вида спорта Александр Мальцев находится между жизнью и смертью. О тяжелом состоянии 2-кратного олимпийского чемпиона по прозвищу "Гроссмейстер" рассказал его бывший партнер – главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов.

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"Поздравил ли я 20 апреля Мальцева с 70-летием? К сожалению, такой возможности нет, – рассказал Владимир Крикунов. – Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться"

Александр Мальцев

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Александр Мальцев / Фото: Getty Images

Отметим, что Александр Мальцев выигрывал Олимпийские игры в Саппоро-1972 и Инсбруке-1976, а также 9 раз становился чемпионом мира. Кроме того, Мальцев – абсолютный рекордсмен хоккейной сборной СССР по матчам (319) и заброшенным шайбам (212).

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Ранее мы писали, что врачи борются за жизнь итальянского футболиста. У 16-летнего защитника "Виченцы" Эдоардо Больцона произошло кровоизлияние в мозг.

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хоккей кома Александр Мальцев

Источник: Спорт-Экспресс

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