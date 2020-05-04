Точные броски и эффектные проходы: ТОП-10 самых красивых голов второго месяца чемпионата УХЛ

Сезон чемпионата Украины по хоккею 2019/2020 был остановлен пандемией коронавируса в середине марта, когда определились полуфиналисты плей-офф. Хоккей в прямом эфире мы увидим не раньше сентября, поэтому Украинская хоккейная лига предлагает вспомнить яркие шайбы прошедшего сезона. Сегодня – самые красивые голы октября 2019 года, от невероятных сольных проходов до мощных пушечных выстрелов.
В подборке представлены:
- Эффектный сольный проход от форварда "Кременчука" Глеба Бондарука
- Обманный маневр от нападающего "Донбасса" Виталия Ляльки
- Отличный бросок от лидера "Белого Барса" Романа Благого
- Точная игра на добивании от капитана белоцерковцев Владислава Куцевича
- Обход троих противников и демонстрация индивидуального мастерства от Артема Целогородцева в составе МХК "Динамо"
- Мощный бросок форварда "Кременчука" Дмитрия Орлова точно в дальний угол ворот
- Сыгранность первой пятерки "Кременчука" и завершение атаки от Дмитрия Созонова
- Игра на сближение от форварда дончан Максима Разумова
- Шайба в большинстве от юного нападающего "Белого Барса" Артема Шиманского
- Точное добивание от Дмитрия Созонова после пушечного выстрела Дмитрия Орлова.
Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.
А на кого в большей степени повлияет перенос футбольного Евро-2020 на следующий год – смотрите видео:
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