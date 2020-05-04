Точные броски и эффектные проходы: ТОП-10 самых красивых голов второго месяца чемпионата УХЛ

Игра на сближение, индивидуальная техника и красивые розыгрыши - в подборке лучших моментов октября в УХЛ

Сезон чемпионата Украины по хоккею 2019/2020 был остановлен пандемией коронавируса в середине марта, когда определились полуфиналисты плей-офф. Хоккей в прямом эфире мы увидим не раньше сентября, поэтому Украинская хоккейная лига предлагает вспомнить яркие шайбы прошедшего сезона. Сегодня – самые красивые голы октября 2019 года, от невероятных сольных проходов до мощных пушечных выстрелов.

В подборке представлены:

Эффектный сольный проход от форварда "Кременчука" Глеба Бондарука Обманный маневр от нападающего "Донбасса" Виталия Ляльки Отличный бросок от лидера "Белого Барса" Романа Благого Точная игра на добивании от капитана белоцерковцев Владислава Куцевича Обход троих противников и демонстрация индивидуального мастерства от Артема Целогородцева в составе МХК "Динамо" Мощный бросок форварда "Кременчука" Дмитрия Орлова точно в дальний угол ворот Сыгранность первой пятерки "Кременчука" и завершение атаки от Дмитрия Созонова Игра на сближение от форварда дончан Максима Разумова Шайба в большинстве от юного нападающего "Белого Барса" Артема Шиманского Точное добивание от Дмитрия Созонова после пушечного выстрела Дмитрия Орлова.

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Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.

А на кого в большей степени повлияет перенос футбольного Евро-2020 на следующий год – смотрите видео:

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