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ТОП-10 самых красивых голов декабря: вспоминаем яркие моменты сезона, прерванного карантином

29 мая, 15:51

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Лучшие шайбы последнего месяца 2019 года в Украинской хоккейной лиге

Чемпионат Украины по хоккею в этом сезоне из-за пандемии COVID-19 был завершен досрочно, и будет доигран со стадии полуфиналов плей-офф непосредственно перед стартом нового. Кстати, смотрите даты рестарта спортивных турниров и футбольных чемпионатов.

Украинская хоккейная лига вспоминает яркие моменты сезона 2019/20 и показывает самые красивые шайбы последнего месяца прошлого года. В ТОП-10 шайб декабря попали зрелищные голы – от невероятных голов слета и техничных обманных маневров до точной игры на добивании.

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В подборке представлены:

  • Отличная игра на добивании и быстрая реакция от нападающего "Белого Барса" Артема Шиманского
  • Шайба слета от форварда "Кременчука" Алексея Вороны
  • Точный бросок от нападающего "Белого Барса" Назара Ружникова после паса от своего же конька
  • Техничный обманный маневр от форварда "Донбасса" Виталия Ляльки после сольной контратаки
  • Обход четверых противников и точный удар от игрока "Донбасса" Александра Костикова
  • Вовремя подставленная клюшка от нападающего "Днепра" Руслана Ромащенко после паса от Ильи Декало
  • Невероятная шайба в падении от лидера "Белого Барса" Романа Благого
  • Мастерский индивидуальный проход от капитана "Днепра" Александра Матерухина в меньшинстве
  • Отличная игра на добивании от одного из лучших форвардов "Кременчука" Дмитрия Созонова после паса из-за ворот
  • Мощный бросок от синей линии от нападающего "Ледяных Волков" Сергея Микульчика

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Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом:

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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Источник: УХЛ

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