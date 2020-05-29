ТОП-10 самых красивых голов декабря: вспоминаем яркие моменты сезона, прерванного карантином

Чемпионат Украины по хоккею в этом сезоне из-за пандемии COVID-19 был завершен досрочно, и будет доигран со стадии полуфиналов плей-офф непосредственно перед стартом нового. Кстати, смотрите даты рестарта спортивных турниров и футбольных чемпионатов.
Украинская хоккейная лига вспоминает яркие моменты сезона 2019/20 и показывает самые красивые шайбы последнего месяца прошлого года. В ТОП-10 шайб декабря попали зрелищные голы – от невероятных голов слета и техничных обманных маневров до точной игры на добивании.
В подборке представлены:
- Отличная игра на добивании и быстрая реакция от нападающего "Белого Барса" Артема Шиманского
- Шайба слета от форварда "Кременчука" Алексея Вороны
- Точный бросок от нападающего "Белого Барса" Назара Ружникова после паса от своего же конька
- Техничный обманный маневр от форварда "Донбасса" Виталия Ляльки после сольной контратаки
- Обход четверых противников и точный удар от игрока "Донбасса" Александра Костикова
- Вовремя подставленная клюшка от нападающего "Днепра" Руслана Ромащенко после паса от Ильи Декало
- Невероятная шайба в падении от лидера "Белого Барса" Романа Благого
- Мастерский индивидуальный проход от капитана "Днепра" Александра Матерухина в меньшинстве
- Отличная игра на добивании от одного из лучших форвардов "Кременчука" Дмитрия Созонова после паса из-за ворот
- Мощный бросок от синей линии от нападающего "Ледяных Волков" Сергея Микульчика
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