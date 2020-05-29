ТОП-10 самых красивых голов декабря: вспоминаем яркие моменты сезона, прерванного карантином

Лучшие шайбы последнего месяца 2019 года в Украинской хоккейной лиге

Чемпионат Украины по хоккею в этом сезоне из-за пандемии COVID-19 был завершен досрочно, и будет доигран со стадии полуфиналов плей-офф непосредственно перед стартом нового. Кстати, смотрите даты рестарта спортивных турниров и футбольных чемпионатов.

Украинская хоккейная лига вспоминает яркие моменты сезона 2019/20 и показывает самые красивые шайбы последнего месяца прошлого года. В ТОП-10 шайб декабря попали зрелищные голы – от невероятных голов слета и техничных обманных маневров до точной игры на добивании.

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В подборке представлены:

Отличная игра на добивании и быстрая реакция от нападающего "Белого Барса" Артема Шиманского

Шайба слета от форварда "Кременчука" Алексея Вороны

Точный бросок от нападающего "Белого Барса" Назара Ружникова после паса от своего же конька

Техничный обманный маневр от форварда "Донбасса" Виталия Ляльки после сольной контратаки

Обход четверых противников и точный удар от игрока "Донбасса" Александра Костикова

Вовремя подставленная клюшка от нападающего "Днепра" Руслана Ромащенко после паса от Ильи Декало

Невероятная шайба в падении от лидера "Белого Барса" Романа Благого

Мастерский индивидуальный проход от капитана "Днепра" Александра Матерухина в меньшинстве

Отличная игра на добивании от одного из лучших форвардов "Кременчука" Дмитрия Созонова после паса из-за ворот

Мощный бросок от синей линии от нападающего "Ледяных Волков" Сергея Микульчика

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Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом:

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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