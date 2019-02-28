ТОП-5 проспектов Украинской хоккейной лиги

Юные игроки получили шанс во взрослом хоккее и уже успели о себе заявить

Фото: uhl.com.ua

ТОП-5 проспектов Украинской хоккейной лиги Георгий Юрченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f4/f5e/5c77f4f5eacc6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f4/f5e/5c77f4f5eacc6.png 2019-02-28T16:55:00+02:00 Хоккей Юные игроки получили шанс во взрослом хоккее и уже успели о себе заявить

Национальный чемпионат по хоккею ежегодно дарит украинским болельщикам новых перспективных исполнителей. Например, один из героев рейтинга самых талантливых молодых хоккеистов Украины – Глеб Кривошапкин – успел пройти путь от дебютанта УХЛ до игрока национальной сборной. Ранее мы опубликовали итоги регулярного чемпионата УХЛ: самые яркие цифры и звезды украинского хоккея.

К вашему вниманию рейтинг пяти лучших молодых игроков УХЛ (до 18 лет), которые в этом сезоне дебютировали в чемпионате Украины.

5. Глеб Варава (16 лет, нападающий, ХК "Кременчук")

Глеб Варава занимает особое место в истории кременчугского хоккея. Еще не сыграв ни одной встречи, юный форвард вписал свое имя в историю как первый воспитанник кременчугской ДЮСШ, оказавшийся в команде мастеров. С высокой долей вероятности Глеб может стать первым кременчужанином мужского пола, который выступит в составе сборной команды Украины. Все же общее первенство по городу у вратаря Ирины Заиченко никто не отберет.

Варава является хорошим двусторонним форвардом с неплохим катанием, контролем шайбы и нестандартной техникой. И пусть в играх на вылет Глеб вряд ли получит много игрового времени, но уже в следующем году Вараве по силам стать основным исполнителем в кременчугской команде.

4. Сергей Пойманов (16 лет, нападающий, МХК "Динамо")

Сергей Пойманов начинал сезон в качестве игрока глубокого запаса харьковского "Динамо". Но Александр Сеуканд "туристов" в команде не держит и каждый из исполнителей, находившихся в составе харьковской команды, свой шанс получил. Сергей Пойманов исключением не стал и своим шансом вполне воспользовался.

И если в матчах против лидеров Пойманов получает не так много игрового времени, то в играх против прямых конкурентов Сергей играет много и довольно-таки успешно. Особой датой для харьковчанина стало 3 января 2019 года, когда игрок забросил свою дебютную шайбу в Украинской хоккейной лиге, да еще и в ворота кого – "Донбасса"!

В целом Пойманов отличается хорошим видением площадки и высоким, как для своего возраста, игровым интеллектом. Разумеется, Сергею еще много над чем необходимо работать. Но не стоит забывать, что парню всего лишь 16 лет и время для отшлифовки своего мастерства у него есть.

3. Даниил Дуюн (18 лет, нападающий, "Днепр" / "Ледяные Волки")

Даниила Дуюна нельзя назвать абсолютно новым именем для украинских болельщиков. Не будем забывать, что Даниил принимал участие в триумфальном для Украины юниорском чемпионате мира в апреле прошлого года.

Дуюн стал одним из немногих юных воспитанников херсонского хоккея, которые получили шанс проявить себя в играх за первую команду. За 6 проведенных встреч на счету нападающего одна заброшенная шайба.

После этого руководство херсонского клуба приняло весьма мудрое решение, отправив Дуюна вместе с Богданом Панковым, Тимуром Савченко, Павлом Борисовым и Алексеем Болотиным в аренду до конца сезона в "Ледяные Волки".

Разумеется, в команде Николая Сидорова Дуюн получил значительно больше игрового времени. Даниила сразу бросили под танки, и игрок с честью принял этот вызов и в боевых условиях добавил во многих компонентах игры. В нынешнем сезоне на счету Дуюна две заброшенные шайбы – форвард отличился в ворота "Кременчуга" и "Донбасса".

Даниил эффективно работает в единоборствах, способен обыграть один-в-один и умело работает корпусом.

2. Артем Целогородцев (17 лет, нападающий, "Днепр")

Артем Целогородцев – фактурный, грамотный двусторонний нападающий. В арсенале уроженца Харькова хорошая техника, умение защитить шайбу корпусом, эффективный бросок и неплохая позиционная игра. Целогородцев имеет стабильное место в составе звездной херсонской команде. Артем одинаково хорошо выглядит как в матчах против команд из нижней части турнирной таблицы, так и против флагманов украинского хоккея. При этом парню всего 17 лет!

Целогородцев стал единственным из юных воспитанников херсонской ДЮСШ, который имеет стабильное место в составе команды Дмитрия Пидгурского. В 29 сыгранных матчах на счету нападающего 8 набранных очков (4+4) при 12 минутах штрафа.

Можно даже не сомневаться, что и в плей-офф игровое время Целогородцева не уменьшится, а сам игрок еще увеличит свою результативность.

1. Денис Бородай (16 лет, нападающий, "Белый Барс")

Разговоры о Денисе Бородае в хоккейных кулуарах ходят уже не первый год. Талантливом парне, занимающемся под руководством Константина Буценко и Александра Бобкина, многие болельщики уже слышали, а теперь получили возможность и увидеть.

И Бородай не подвел. На данный момент Денис является шестым бомбардиром команды из "Белой Церкви" (20 очков). На счету 16-летнего юноши 12 заброшенных шайб – лучший показатель в команде! А ведь игроку в виду возраста явно не хватает физической силы и мышечной массы для борьбы с более опытными защитниками.

Бородай – это редкий для современной хоккейной Украины классический форвард-бомбардир. Он обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы в ближайшие несколько лет пробиться в состав национальной сборной и стать наконечником атак ударных звеньев "сине-желтых". Денис настолько яркий игрок, что наблюдать за его действиями – особое удовольствие.

Как сообщалось ранее, хоккейный матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой.

Также сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы.

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АВТОР: Георгий Юрченко Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.