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Тренер сборной Украины по хоккею проверит двух россиян в Эстонии

31 октября, 18:05

Сергей Витер объявил состав команды для подготовки к международному турниру в Таллине

Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею / Фото: Вадим Шамдан, XSport

Новый тренерский штаб сборной Украины по хоккею во главе с Сергеем Витером назвал состав, который будет работать на первом в этом сезоне тренировочном сборе, а также примет участие в международном турнире в Эстонии с 7 по 10 ноября. В заявку попали 23 игрока: 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих. Двое из них – представители чемпионатов Беларуси и Польши, остальные – игроки клубов Украинской хоккейной лиги. Ранее мы писали, что в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккею.

Россиян Олега Петрова и Юрия Сильницкого, которые могут усилить хоккейную сборную Украины, тренерский штаб Витера хочет проверить на международном уровне.

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Состав сборной Украины по хоккею

  • Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Олег Петров ("Днепр"), Максим Дуве ("Ледяные Волки")
  • Защитники: Владимир Романенко, Юрий Сильницкий, Андрей Григорьев (все – "Донбасс"), Александр Боевых, Александр Александров (оба – "Кременчуг"), Денис Петрухно ("Бобруйск", Беларусь), Владимир Алексюк, Павел Таран (оба – "Белый Барс").
  • Нападающие: Виталий Лялька, Вадим Мазур, Максим Разумов (все – "Донбасс"), Иван Савченко, Тимур Гриценко, Алексей Ворона (все – "Кременчуг"), Владислав Луговой, Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (все – "Днепр"), Владислав Куцевич, Сергей Бабинец (оба – "Белый Барс"), Никита Буценко ("Заглембе", Польша).

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Отметим, что в 2020-м году "сине-желтых" ожидают серьезные испытания – им предстоит сыграть в олимпийской квалификации, а также на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB.

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хоккей сборная Украины по хоккею Сергей Витер

Источник: XSport

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