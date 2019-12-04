Тренировка со звездой: буллит от олимпийского чемпиона и секреты конька капитана

На ледовой арене "Альтаир" в Дружковке прошла хоккейная тренировка с мастер-классом от экс-игрока НХЛ Житника

Александр Победоносцев на "Тренировке со звездой" / Фото: УХЛ

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3 декабря в Дружковке на домашней арене ХК "Донбасс" прошла традиционная хоккейная "Тренировка со звездой", в которой приняли участие представители СМИ и блогеры. Ранее мы сообщали, что "Донбасс" получил от "Кременчуга" пять шайб в УХЛ и проиграл лидеру.

В роли наставников на льду "Альтаира" выступили олимпийский чемпион Алексей Житник, сыгравший более 1100 матчей в НХЛ, и четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев. Компанию им составили игроки основного состава ХК "Донбасс" – Андрей Григорьев, Александр Качула и Денис Мостовой.

В этом сезоне организаторы расширили формат тренировки – все участники поделились на группы и в четырех разных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

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"Мы очень рады провести первую в этом сезоне "Тренировку со звездой" именно в Дружковке и очень приятно, что сегодня собралось так много любителей хоккея, – заявил спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев. – Тренировка прошла в очень хорошей атмосфере, все участники принимали активное участие, выполняли все задания, и, надеюсь, получили максимум удовольствия".

В рамках тренировки наставники провели серию ледовых мастер-классов, обучили новичков катанию на коньках и базовым хоккейным упражнениям. Также все участники попробовали освоить технику владения клюшкой и шайбой и потренировали точность и силу бросков.

"Самое главное – это хорошее настроение, и организаторам удалось нам его доставить, – сказал ччастник тренировки журналист Геннадий Чубенко. – Привлечение внимания к здоровому образу жизни должно стоять во главе каждого вида спорта в нашей стране. И я очень рад, что Украинская хоккейная лига и ХК "Донбасс" обращают на это внимание".

Ранее мы сообщали, что в конце своей карьеры Житник хотел играть в Киеве, но "Будивельник" никак не мог договориться о переходе с олимпийским чемпионом-1992.

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