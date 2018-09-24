Третий тур чемпионата Украины по хоккею: двоевластие и пента-трик легионера

На уикенд в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) прошли поединки третьего тура, по результатам которых в турнирной таблице сохранилось двоевластие: без очковых потерь идут действующий чемпион страны ХК "Донбасс" и дебютант первенства херсонский "Днепр".

Подопечные Юлиуса Шуплера гостили у "Белого Барса". Интерес к этому матчу подогревало то обстоятельство, что свое единственное поражение по ходу минувшего регулярного сезона дончане потерпели именно в Белой Церкви. На сей раз "красно-черные" взяли убедительный реванш: уже в стартовом периоде забросили три безответные шайбы и в дальнейшем только наращивали свое преимущество (7:2). Хет-триком в составе "Донбасса" отметился Александр Костиков.

"Днепр" завершал домашнюю серию игр поединком против харьковского "Динамо", и хотя снова победил, но на сей раз в упорной борьбе и не всухую (3:1). После двух подряд шатаутов голкипер южан Олег Петров пропустил первую шайбу в сезоне – от Руслана Максименко.

В последнем матче тура был зафиксирован самый крупный пока счет нынешнего сезона: ХК "Кременчук" разгромил на своей площадке "Ледяных Волков" – 12:4. В составе победителей пента-трик оформил российский легионер Николай Киселев, возглавивший список лучших снайперов лиги (7 шайб).

В следующем туре лидеры сразятся между собой: в четверг "Донбасс" примет "Днепр" у себя на "Альтаире". В тот же день в турнирной таблице должен исчезнуть один из "нолей" в графе "Набранные очки": в Харькове будут выяснять отношения аутсайдеры – "Динамо" и "Ледяные Волки".

Ранее мы писали, что в первом матче Украинской хоккейной лиги команды забросили десять шайб: "Донбасc" обыграл "Кременчук".