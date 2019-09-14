Триллер в Дружковке: "Донбасс" и "Днепр" выдали суперматч на старте УХЛ

"Донбасс" - "Днепр" - 4:5

Новый сезон Украинской хоккейной лиги стартовал! По традиции, в первом поединке встречался чемпион и вице-чемпион страны: "Донбасс" в Дружковке на арене "Альтаир" принимал херсонский "Днепр". И матч порадовал зрителей обилием забитых шайб и интересной развязкой.

Уже в первом периоде было забито пять голов. Гости открыли счет, после чего "Донбасс" сравнял и вышел вперед, но уже через 20 секунд пропустил – 2:2. А в концовке стартового периода "Днепр" реализовал большинство и снова повел.

Второй период стал временем затишья. "Донбасс" чаще играл в меньшинстве, но гости развить успел не смогли, а хозяевам не удалось сравнять счет.

В третьем периоде действующий чемпион сравнял и во второй раз в матче вышел вперед, но за две минуты до окончания поединка латвийский легионер "Днепра" Микс Липсбергс оформил дубль и перевел игру в овертайм. В игре 3 на 3 последнее слово осталось за гостями – победную шайбу забил Сергей Дорофеев.

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"ДОНБАСС" – "ДНЕПР" – 4:5 (2:3, 0:0, 2:1) ОТ 0:1

0:1 Денис Василенков

1:1 Владимир Романенко

2:1 Александр Яковлев

2:2 Сергей Дорофеев

2:3 Микс Липсбергс

3:3 Илья Коренчук

4:3 Александр Костиков

4:4 Микс Липсбергс

4:5 Сергей Дорофеев

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Напомним, что всего в чемпионате Украины по хоккею примут участие шесть клубов: "Белый Барс" Белая Церковь, МХК "Динамо" Харьков, "Днепр" Херсон, "Донбасс" Донецк, "Кременчук" Кременчуг, "Ледяные Волки" Киев.

Регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Чемпионат продлится до 7 марта.

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