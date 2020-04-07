Трус не играет в хоккей: украинский хоккеист на карантине съел целый лимон за 40 секунд

В четверг Украинская хоккейная лига, матчи которой приостановлены из-за карантина, провела онлайн-баттл "Без клюшек" в YouTube. Первыми в битве "вне льда" сошлись игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко.
В конце выпуска Севастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту – съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета. Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в "сторис" в своем Instagram.
Отметим, что теперь свое задание должен выполнить форвард донецкого клуба. Севастьян Карпенко должен зарегистрироваться в популярной социальной сети TikTok и снять смешное видео про хоккей. Ждем новые видео от наших хоккеистов!
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