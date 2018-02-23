Тур сенсаций в УХЛ: "Донбасс" прервал победную серию, "Динамо" впервые обыграло "Кременчук"

21-22 февраля в чемпионате Украинской хоккейной лиги состоялись три поединка, которые принесли сенсационные результаты. МХК "Динамо" впервые в сезоне переиграли ХК "Кременчук", "Волки" были гораздо сильнее "Галицких Львов", а "Белый Барс" прервал уникальную победную серию донецкого "Донбасса".

"Кременчук" – МХК "Динамо" 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Чердак (Поддубный, Олейник – больш.), 45:24

Вратари: Петленко – Гурко

Обе команды начали стартовый период более осторожно. И хоть игроки обоих клубов неоднократно опасно угрожали воротам противника, однако, надёжная игра вратарей Никиты Петленко и Владислава Гурко не позволила открыть счёт в поединке.

Вторую двадцатиминутку команды провели по сценарию первой, обмениваясь неоднократными атаками. Однако завладеть преимуществом ни одному из клубов так и не удалось, и на второй перерыв хоккеисты вновь отправились при нулях на табло.

В заключительном периоде ненужное удаление в составе "Кременчука" сыграло на руку подопечным Александра Сеуканда: Владимир Чердак, подтвердив статус лидера и капитана своей команды, наконец-то открыл счёт в поединке.

"Кременчук", в свою очередь, хоть и старался отыграться, но "динамовцы" твёрдо решили добыть победу и не позволили забросить шайбу в свои ворота. Во многом команда Александра Сеуканда своей победой обязана голкиперу "сине-белых" Владиславу Гурко, который мастерски отражал все броски противника.

"Волки" – "Галицкие Львы" – 6:2 (1:1; 4:1; 1:0)

Шайбы: 0:1 Тонковид (Панченко, Абаджян – больш.), 6:24. 1:1 Шапиро (Микульчик, Бугаев – больш.), 10:06. 2:1 Овчинников (Черемнов, Бугаев – больш.), 22:19. 3:1 Шахов (Овчинников, Микульчик), 25:47. 3:2 Абаджян (Чиканцев, Панченко), 34:54. 4:2 Овчинников (Шахов, Микульчик), 36:31. 5:2 Овчинников (Шахов, Микульчик), 38:11. 6:2 Шахов (Овчинников, Микульчик), 30:52.

Вратари: Гордюшин – Вязовов

Броварские "Волки" уверенно на своей площадке победили "Галицких Львов" в рамках 38-го тура чемпионата УХЛ.

Ближе к окончанию регулярного чемпионата броварской коллектив набрал приличный ход и значительно улучшил качество игры. Причиной тому стала удачная работа на трасферном рынке и приглашение на тренерский мостик молодого специалиста Николая Сидорова.

В отчетной встрече гости только в первом периоде на равных противостояли "Волкам". Вся игра хозяев строилась вокруг тройки Шахов – Овчинников – Микульчик. Именно этому трио и суждено было стать героями матча.

В рамках второго периода Алексей Овчинников оформил хет-трик, добавив к этому ещё и две результативные передачи. Дублем отличился Михаил Шахов, а белорус Сергей Микульчик оформил ассистентский покер. У гостей обе шайбы на счету юниорского звена Чиканцев – Панченко – Абаджян.

Учитывая блестящую игру ударного трио "Волков" и очередной приличный матч вратаря Никиты Гордюшина, крупная победа "Волков" выглядит вполне логичной.

"Белый Барс" – "Донбасс" – 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)

Шайбы: 0:1 Свищев (Мостовой, Ворона), 05:42, 1:1 Даниленко (Тимченко, Ромащенко), 14:34, 2:1 Разумов (Лесников, Грицюк), 24:40, 3:1 Даниленко (Ромащенко), 26:34, 3:2 Новиков (Мазур, Денискин), 37:29, 4:2 Разумов (Бондаренко, Панов), 56:50, 5:2 Ядловский (Ромащенко – пустые ворота), 59:28.

Вратари: Люльчук – Дьяченко

В заключительном поединке 38-го тура УХЛ сошлись два лидера текущего чемпионата – "Донбасс" и "Белый Барс".

Отчётный поединок команды начали на высоких скоростях. Сначала дончане на первых же секундах матча пытались пробить Сергея Люльчука, а белоцерковский клуб, не отставая, в ответ опасно атаковал ворота Богдана Дьяченко.

Благодаря отличной игре на добивании Ярослава Свищева, "Донбассу" удалось переиграть голкипера "Барсов", открыв счёт в поединке. Ответа от хозяев долго ждать не пришлось – на 15-й минуте матча Дмитрий Даниленко с передачи Евгения Тимченко пробил Богдана Дьяченко, сравняв счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки подопечным Константина Буценко удалось завладеть преимуществом и выйти вперёд – сначала форвард Максим Разумов переиграл голкипера "Донбасса", а спустя две минуты Дмитрий Даниленко сделал дубль, увеличив преимущество своей команды до двух шайб.

Однако, до конца второго периода дончанам удалось отыграть одну шайбу, благодаря броску Никиты Новикова. Российский легионер гостей смог "протолкнуть" игровой снаряд в сетку ворот Сергея Люльчука.

Заключительную двадцатиминутку команды начали более активно – подопечные Сергея Витера прикладывали максимум усилий, чтобы отыграть пропущенные шайбы, а "барсы" старались сохранить своё преимущество в счёте.

За три минуты до финальной сирены подопечные Константина Буценко снова увеличили разрыв до двух шайб – точным броском Максима Разумова. Это взятие ворот фактически не оставило шансов лидеру текущего чемпионата переиграть противника из Белой Церкви.

Под занавес поединка Михаил-Максим Ядловский отправил пятую шайбу в пустые ворота дончан, установив окончательный счёт – 5:2.

Таким образом "Белый Барс" прервал уникальную 37-матчевую беспроигрышную серию "Донбасса", что является абсолютным рекордом в истории украинского хоккея.

Добавим, что хоккеисты "Белого Барса" устроили настоящее представление, празднуя победу над "Донбассом".

Турнирная таблица:

1. "Донбасс" – 111 очков (38 матчей), 2. "Белый Барс" – 78 (38), 3. ХК "Кременчук" – 68 (37), 4. МХК "Динамо" – 48 (38), 5. "Галицкие Львы" – 25 (37), 6. "Волки" – 9 (38)

Ранее мы сообщали, что украинским хоккеистам отменили дисквалификацию за обвинение в сдаче матча чемпионата мира. Отстранение от официальных соревнований двух украинцев – Владимира Вариводы и Эдуарда Захарченко – временно приостановлено.