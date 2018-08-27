Сборную Украины может возглавить иностранный тренер

Вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко заявил, что сейчас ведутся активные поиски нового главного тренера сборной Украины и окончательное решение должно быть принято в ближайший месяц.

"Закончился контракт у предыдущего тренера сборной Александра Савицкого. На данный момент мы не разглашаем уровень переговорного процесса, который Федерация хоккея ведет с рядом тренеров. Мы рассматриваем вероятность иностранного тренера на посту национальной команды. Поэтому, здесь мы еще оставим ненадолго интригу и, думаю, в ближайший месяц дадим ответ, кто будет главным тренером национальной команды", – заявил Зубко.

Напомним, чемпионат мира-2019 по хоккею в Дивизионе IB с участием национальной сборной Украины пройдет в Таллинне. Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Победитель турнира выйдет в Дивизион IA, а худшая команда по итогам чемпионата отправится в Дивизион IIA.