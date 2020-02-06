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Украина разгромно проиграла в первом матче отбора на Олимпиаду-2020

6 февраля, 18:36

Наша команда смогла забить фавориту группы всего одну шайбу

Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею / Фото: УХЛ

Сборная Украины по хоккею с разгромного поражения стартовала в отборочном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года, уступив команде Казахстана со счетом 1:8. Наши хоккеисты смогли размочить счет лишь при счете 0:4, но затем пропустили еще четыре шайбы. Мы сообщали, что на олимпийскую квалификацию в Казахстан отправились 23 украинских хоккеиста: пятеро легионеров и 18 представителей УХЛ.

Украина – Казахстан – 1:8
Шайбы: 0:1 Шевченко (Маклюков, Аколзин, 3:43). 0:2 Петохов (Орехов, 7:35). 0:3 Метальников (Дитц, Шестаков, 8:27). 0:4 Старченко (Вальк, Михалис, 12:58). 1:4 Бабинец (Буценко, Благой , 14:56). 1:5 Жайлауов (Дитц, 17:39). 1:6 Дитц (Шестаков, 32:56). 1:7 Шестаков (Дитц, 34:40). 1:8 Орехов (Жайлауов, 51:06).

Украина: Кучер, Гордюшин. Алексюк-Таран, Мережко – Пангелов-Юлдашев, Толстушко-Александров, Романенко – Григорьев. Бабинец – Буценко – Благий, Михнов – Кривошапкин – Нименко, Савченко – Гриценко – Ворона, Янишевский – Ромащенко – Костиков.

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Вместе с Украиной и Казахстаном в одной группе играют команды Польши и Нидерландов:

6 февраля

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии
  • 11:00 – Польша – Нидерланды – 0:8
  • 15:30 – Украина – Казахстан – 1:8

7 февраля

  • 11:00 – Польша – Украина
  • 15:30 – Казахстан – Нидерланды

9 февраля

  • 09:00 – Голландия – Украина
  • 13:00 – Казахстан – Польша

Смотрите, как тренер детской команды "разнимал" хоккеистов на турнире в Одессе:

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хоккей Олимпиада-2020 сборная Украины по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

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