Украинки отбивались от соперниц чужими клюшками, пока их багаж лежал в Хельсинки

Пока на чемпионате мира у наших девушек поражения в овертайме и по буллитам

Первые два матча чемпионата мира-2020 по хоккею в Дивизионе IIB, который проходит исландском Акурейри, женская сборная Украины сыграла чужими клюшками, а также не располагала частью своей экипировки. По сообщениями женского комитета Федерации хоккея Украины, 25 февраля нашей национальной команде наконец-то вернули клюшки, которые они не могли получить из-за забастовки в Финляндии.

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"Сегодня третий день чемпионата и у всех команд выходной, но тренировки продолжаются. Наконец забастовки в аэропорту Хельсинки закончились и команда Украины наденет свою экипировку и возьмет в руки свои клюшки! Наша форма сегодня доставлена ​​в Исландию", – сообщают из комитета.

Напомним, в первом матче первенства в напряженной борьбе Украина проиграла в овертайме сборной Турции – 2:3. В нашей команде в воротах соперниц расписались Татьяна Чижова и Юлия Добровольская. А во второй встрече – с Хорватией – "сине-желтым" не повезло уже в серии послематчевых буллитов. Единственный хоккейный пенальти у Украины на счету Дианы Ковтун.

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Раннее мы сообщали, что украинская хоккейная команда стала бронзовым призером Кубка европейских чемпионов.

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