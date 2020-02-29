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Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мира

29 февраля, 22:36

Наша команда проиграла все матчи на турнире и завершила чемпионат мира на последнем месте

Женская сборная Украины разгромно проиграла Исландии в заключительном матче чемпионата мира в Дивизионе IIВ и завершила турнир на последнем месте в турнирной таблице. В следующем году наша команда будет выступать в Дивизионе IIIВ. Матч против исландок стал первым, где украинки не смогли забить хотя бы одну шайбу.

Украина – Исландия – 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)

Нашу команду устраивало поражение, но не в основное время, так как другой аутсайдер группы Хорватия поиграла Турции (5:2). Украинки успешно справлялись со своей задачей в первом периоде, но в следующей 20-минутке Украина пропустила пять шайб и пришлось попрощаться с надеждами на позитивный результат.

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Ранее мы писали, что в Украинской хоккейной лиге "Донбасс" гарантировал полуфинал себе плей-офф, а "Кременчук" уничтожил "Динамо". Определилась еще одна пара 1/4 финала плей-офф Украинской хоккейной лиги.

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Источник: Сегодня|Спорт

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